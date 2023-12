BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Vier Unbe­kann­te über­fie­len am frü­hen Sonn­tag­mor­gen in Burg­kunst­adt einen 20-Jäh­ri­gen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat den Fall über­nom­men und sucht Zeugen.

Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen, etwa zwi­schen 4 Uhr und 4.30 Uhr, kam es im Bereich des Bahn­hofs in Burg­kunst­adt zu einem Über­fall. Unbe­kann­te lau­er­ten einem 20-Jäh­ri­gen aus dem Land­kreis Coburg auf. Zu viert schlu­gen die Män­ner ihn zu Boden und nah­men ihm sein Bar­geld ab. Über eine Stun­de spä­ter fand ihn ein Pas­sant und wähl­te den Not­ruf. Die Gesichts­ver­let­zun­gen des 20-Jäh­ri­gen muss­ten in einem Kran­ken­haus ver­sorgt wer­den, aus sei­nem Geld­beu­tel fehl­te ein zwei­stel­li­ger Geldbetrag.

Bereits kurz zuvor soll es zwi­schen dem 20-Jäh­ri­gen und sei­nen Kon­tra­hen­ten in einem nahen Tanz­lo­kal im Indu­strie­ge­biet, In der Au, zu einem Streit gekom­men sein. Der jun­ge Mann beschreibt sei­ne Angrei­fer mit süd­län­di­schem Aus­se­hen. Wei­te­res ist nicht bekannt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer hat in der Nacht zum Sonn­tag in dem Tanz­lo­kal einen Streit bemerkt? Wer hat den Vor­fall am Bahn­hof beob­ach­tet oder dort am frü­hen Mor­gen Per­so­nen gese­hen? Bit­te geben Sie Ihre Hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 09561/6450.