Der Kin­der­gar­ten St. Seba­sti­an in Gau­stadt hat mit meh­re­ren Grup­pen eine nach­hal­ti­ge Müll Betrach­tung gestar­tet. Die Kin­der, beglei­tet von ihren Erzie­he­rin­nen, bega­ben sich auf den Weg, um in Gau­stadt Müll zu sam­meln. Die Schirm­her­ren Stadt­rä­tin Danie­la Rein­fel­der (BuB) hat die dafür benö­tig­ten Arbeits­hand­schu­he gespon­sert und die Stadt Bam­berg die nöti­gen Müll­zan­gen aus­ge­lie­hen. Es wur­de aller­lei gefun­den und der Müll nach der Akti­on sor­tiert und getrennt ent­sorgt, aller­dings nicht alle Tei­le. Aus dem gefun­de­nen Papier­müll wur­de wie­der Papier im Kin­der­gar­ten her­ge­stellt. Zum Abschluss der cir­ca vier Wochen dau­ern­den Akti­on, durf­ten die Kin­der im alten Feu­er­wehr­hof in Gau­stadt ein Müll­au­to, des Bam­berg Ser­vice nicht nur in allen Funk­tio­nen bestau­nen, son­dern sogar als ein rich­ti­ger Müll­mann auf den Tritt Bret­tern ste­hen oder im Füh­rer­haus die Welt von oben betrach­ten. Danie­la Rein­fel­der, bedank­te sich beson­ders bei den Kin­dern, den Erzie­he­rin­nen und den freund­li­chen Mit­ar­bei­tern des BS.