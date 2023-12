Ange­kün­digt wur­de ein schwie­ri­ger Gang der DJK Korb­jä­ger zum ersten Rück­run­den­spiel nach Aschaf­fen­burg II. Es fehl­ten doch mit Ertl, Drew­ni­ok und Hüm­mer drei Stamm­spie­ler im Auf­bau und auch mit Rop­pelt A. und Rop­pelt J. wei­te­re Stüt­zen unter den Kör­ben. Die rest­li­chen elf DJK Akteu­re lie­ßen sich dies nicht anmer­ken und star­te­ten furi­os in der bestens aus­ge­stat­te­ten Aus­weich­hal­le in Esten­feld (LED Glas­bo­den, bun­des­li­ga­taug­lich und meist für Hand­ball genutzt). Bereits nach vier Minu­ten stand es 8:0 für Eggols­heim ehe der erste Korb für den Gast­ge­ber fiel. Die Offen­siv­lei­stung der DJK­ler war gera­de im ersten und zwei­ten Vier­tel das Prunk­stück in die­sem Spiel. Schnell lies man den Ball im Auf­bau am Geg­ner vor­bei­lau­fen und fand immer wie­der einen gut tref­fen­den Mit­spie­ler. Erst beim Stand von 22:5 sorg­ten klei­ne Nach­läs­sig­kei­ten in der Defen­si­ve dafür dass Aschaf­fen­burg mit drei Drei­ern zum 16:30 ver­kür­zen konnte.

Kaum zu über­bie­ten war dann die Tref­fer­quo­te und Offen­siv­lei­stung der Gäste in den näch­sten Spiel­mi­nu­ten. Über kon­se­quen­te und har­te Abwehr­ar­beit lies man Aschaf­fen­burg über­haupt nicht mehr ins Spiel kom­men und ein 26:0 Lauf sorg­te dafür dass der Vor­letz­te acht Minu­ten kei­nen ein­zi­gen Korb mach­te. Jeder Spie­ler punk­te­te zuver­läs­sig und sicher und vor allem auch die erfolg­rei­chen Drei­er ( Acht Stück in der ersten Halb­zeit) zogen den Gast­ge­ber den Zahn und bedeu­te­ten schon zur Pau­se mit 60:26 für die Vor­ent­schei­dung, wobei drei erfolg­rei­che Drei­er der Aschaf­fen­bur­ger in den letz­ten zwei Minu­ten für eine Ergeb­nis­kor­rek­tur sorg­ten. Halb­zeit­fa­zit; 60 Punk­te in der Offen­si­ve ver­deut­lich­ten die gute Lei­stung unter dem geg­ne­ri­schen Korb in die­sem Spiel.

Gleich zu Beginn der zwei­ten Halb­zeit gaben die gut auf­ge­leg­ten DJK Cen­ter Amon, Wink­ler und der wie­der der gene­se­ne Schul­er den Aschaf­fen­bur­ger den Rest. Erneut über kon­se­quen­te Abwehr­ar­beit und einen wei­te­ren 13:2 Lauf hat­te man in der fünf­ten Minu­te der zwei­ten Halb­zeit einen 45 Punk­te­vor­sprung her­aus­ge­schos­sen und die höch­ste Füh­rung in der Bay­ern­li­ga mit 73:28 erreicht. Erst jetzt konn­te man eini­ge Nach­läs­sig­kei­ten in der Abwehr erken­nen und der Geg­ner konn­te noch 15 Punk­te bis zum Ende des drit­ten Vier­tels erzie­len. Obwohl Coach Pet­ko­vic auch mal die kom­plet­te Mann­schaft vom Feld nahm ging auch das drit­te Vier­tel mit 21:17 an Eggols­heim und konn­te als aus­ge­gli­chen bezeich­net wer­den. Die letz­ten zehn Minu­ten plät­scher­ten dann so vor sich hin. Auf­bau­spie­ler Mül­ler hat­te sehr gute Sze­nen jen­seits der 6.25 Meter­li­nie und jeder der DJK Akteu­re war­te­te dar­auf den 100 Punkt erzie­len zu kön­nen. In der vor­letz­ten Spiel­mi­nu­te war es dann Zankl der sowohl den hun­dert­sten Punkt erziel­te als auch erfolg­reich das End­ergeb­nis mit 102:52 her­stell­te, Eggols­heim been­de­te ein erfolg­rei­ches Bas­ket­ball­jahr 2023 und freut sich nun auf zwei Wochen Pau­se, wo man end­lich mal durch­schnau­fen kann. Ab Mit­te Janu­ar geht es dann mit drei Der­bys wei­ter. Zuerst in Rat­tels­dorf und Erlan­gen aus­wärts und anschlie­ßend gegen Don Bos­co Bam­berg zu Hau­se will man so erfolg­reich wei­ter punk­ten wie bisher.

DJK Eggols­heim: Amon 17, Mül­ler 14, Wink­ler 12, Stoll­ber­ger 10, Schul­er 10, Mein­hardt 10, Zankl 9, Frit­sche 9, Först 5, Wein­kam 4 und Möni­us 2.