Mit der Akti­on „Möh­ren­dorf HILFT!“ Schwer­ster­krank­ten Men­schen einen beson­de­ren Wunsch zu erfül­len“ wur­de ein neu­es Pro­jekt in unse­rer Regi­on – gestartet.

Wor­um geht es:

Noch ein­mal den Weih­nachts­markt besu­chen, noch ein­mal ins Fuß­ball­sta­di­on der Lieb­lings­mann­schaft gehen, noch ein­mal bei der Fami­lie zu Hau­se Weih­nach­ten feiern.

Schwer­ster­krank­ten Men­schen in ihrer letz­ten Lebens­pha­se einen beson­de­ren Wunsch zu erfül­len – das ist die Auf­ga­be und Ziel­set­zung des ASB Wün­sche­wa­gen, der aus­schließ­lich durch Spen­den finan­ziert wird. In Deutsch­land brin­gen seit 2014 die „Blau­en Engel“ vom Arbei­ter-Sama­ri­ter-Bund schwerst­kran­ke Men­schen nach dem Mot­to „Noch ein­n­mal“ gut umsorgt ein letz­tes Mal an ihren Lieb­lings­ort, weil Ange­hö­ri­ge ihre Lieb­sten nicht mehr selbst im Auto fah­ren kön­nen. Der Wün­sche­wa­gen Franken/​Oberpfalz rea­li­siert vie­le klei­ne und gro­ße Herzenswünsche.

Mehr über den Wün­sche­wa­gen erfahrt ihr hier:

https://​wuen​sche​wa​gen​.de/​f​r​a​n​ken

https://youtu.be/1‑NCJvh0mk8