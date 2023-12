Bereits im Juli letz­ten Schul­jah­res lie­fen die Kin­der der Grund­schu­le Egloff­stein bei bestem Wet­ter ihre Run­den für einen guten Zweck, näm­lich für Kin­der in Afri­ka. Eltern, Ver­wand­te und Nach­barn waren auf­ge­ru­fen, das Enga­ge­ment ihrer Kin­der mit Spen­den zu beloh­nen. Mit gro­ßer Freu­de konn­ten wir nun einen Scheck an Frau Jani­na Möck und ihrem Mann Isaac Mato­vu über­ge­ben, die in Ugan­da selbst vor Ort ein Kin­der­wai­sen­haus auf­ge­baut haben und betreu­en. Kin­der erhal­ten dort die Mög­lich­keit, in gesi­cher­ten Ver­hält­nis­sen auf­zu­wach­sen und auch regel­mä­ßig eine Schu­le zu besu­chen. Ziel ist es, den Kin­dern lang­fri­stig eine Aus­bil­dung zu ermög­li­chen, damit sie bes­se­re Chan­cen in der Zukunft haben. Frau Möck, die für die eigens dafür gegrün­de­te Orga­ni­sa­ti­on “ We care for them“ die Spen­den sam­melt, hat den Schul­kin­dern aus Egloff­stein nun mit einer authen­ti­schen Bericht­erstat­tung einen Ein­blick in das Leben ihrer Wai­sen­kin­der gege­ben. Inter­es­sier­te kön­nen in der Home­page www​.wecare​for​them​.de Genaue­res erfah­ren. Wir sind sehr stolz über die erlau­fe­ne Sum­me von 2340,50 €. Ein herz­li­ches Dan­ke­schön allen Spendern!