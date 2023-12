Die Zeit zwi­schen den Jah­ren ist eine beson­de­re Zeit.

Bei Vie­len kehrt Ruhe nach der oft­mals hek­ti­schen Vor­weih­nachts­zeit und den Fei­er­ta­gen ein und das Jahr neigt sich dem Ende entgegen.

Wir, Pfar­re­rin Chri­sti­ne Jahn und der Chor ImPuls, laden Sie und Euch herz­lich zu einer besinn­li­chen Stun­de am Sams­tag , 30.12.2023 , 18.00 Uhr in der Kir­che St. Niko­laus, Bai­er­s­dorf mit Medi­ta­ti­on, Gebe­ten und Gos­peln ein. Dabei blicken wir auf Ver­gan­ge­nes zurück und wer­fen natür­lich auch einen Blick in die Zukunft und das vor uns lie­gen­de neue Jahr. Las­sen Sie sich und lasst euch in die­ser Stun­de inspi­rie­ren von Wor­ten und Musik.