Lie­be Mit­bür­ge­rin­nen und Mitbürger,

Weih­nach­ten, das Fest der Näch­sten­lie­be, gewinnt in einer von schwe­ren Kon­flik­ten gepräg­ten Welt eine beson­de­re Bedeu­tung. Die­se besinn­li­che Zeit ermu­tigt uns, dar­über nach­zu­den­ken, was wirk­lich wich­tig ist – ein fried­li­ches Mit­ein­an­der und das Zusam­men­sein mit Fami­lie und Freunden.

Mein höch­ster Respekt und mei­ne Dank­bar­keit gel­ten den­je­ni­gen, die sich stets und beson­ders in die­sen Tagen für das Wohl ande­rer ein­set­zen. Ob bei Feu­er­wehr, Ret­tungs­or­ga­ni­sa­ti­on, im Ver­ein, der Gemein­de oder für Flücht­lin­ge: Ich dan­ke Ihnen allen herz­lich für die­ses ehren­amt­li­che Enga­ge­ment, das weit über den 24. Dezem­ber hinausgeht.

Die Bewäl­ti­gung glo­ba­ler wie loka­ler Her­aus­for­de­run­gen und die Balan­ce zwi­schen stei­gen­den Lebens- und Ener­gie­ko­sten sowie dem Zustrom geflüch­te­ter Men­schen mit dem gegen­wär­ti­gen Fach­kräf­te­man­gel sind gro­ße Auf­ga­ben, die uns alle betreffen.

Den­noch blicke ich zuver­sicht­lich auf das kom­men­de Jahr. Trotz aller Hür­den sind wir in der Lage, unse­ren Land­kreis wei­ter­hin als attrak­ti­ven Lebens- und Wirt­schafts­stand­ort zu gestal­ten − von einer hoch­qua­li­ta­ti­ven und wohn­ort­na­hen Gesund­heits­ver­sor­gung mit unse­rem Kreis­kran­ken­haus St. Anna in Höch­stadt bis hin zu einem zukunfts­wei­sen­den und moder­nen Lern­um­feld an unse­ren Schulen.

Mein beson­de­rer Dank gilt den Kreis­rä­tin­nen, Kreis­rä­ten, Bür­ger­mei­ste­rin­nen und Bür­ger­mei­stern. Gemein­sam haben wir Her­aus­for­de­run­gen gemei­stert und wich­ti­ge Wei­chen für die Zukunft gestellt. Pro­jek­te wie die Pla­nung des Neu­baus des Emil-von-Beh­ring-Gym­na­si­ums, die größ­te Bau­maß­nah­me des Land­krei­ses, die abge­schlos­se­ne Sanie­rung der Turn­hal­le an der Wil­helm-Pfef­fer-Schu­le oder der Beginn der bau­li­chen Erwei­te­rung des Gym­na­si­ums Höch­stadt stär­ken unse­re Gemeinschaft.

In die­ser besinn­li­chen Zeit lade ich Sie ein, gemein­sam zu einer posi­ti­ven Zukunft für unse­ren Land­kreis beizutragen.

Ich wün­sche Ihnen ein fro­hes Weih­nachts­fest und für das neue Jahr alles Gute.

Mit herz­li­chen Grüßen

Alex­an­der Tritthart

Land­rat