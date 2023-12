Zum anste­hen­den Weih­nachts­fest denkt der Stadt­ver­band für Sport an sei­ne Mit­glie­der und sen­det eine Weihnachtsbotschaft.

Wolf­gang Reichmann:

„Als Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport ist es mir eine gro­ße Freu­de, allen Sport­le­rin­nen und Sport­lern unse­rer Mit­glieds­ver­ei­ne nicht nur zufrie­de­ne und besinn­li­che Weih­nachts­ta­ge zu wün­schen, son­dern auch, trotz aller schreck­li­chen Ereig­nis­se in der Welt, einen opti­mi­sti­schen Aus­blick für das kom­men­de Jahr zu wagen. Es bleibt uns eh nichts ande­res übrig. Die Mensch­heit hat es bis­lang immer irgend­wie geschafft, aus Kata­stro­phen gestärkt her­vor zu gehen. Ihnen als Sport­trei­ben­de und Ehren­amt­li­che wün­sche ich vor allem Gesund­heit, Ener­gie und Tat­kraft, damit sie dem sport­li­chen Leben in unse­rer Regi­on wei­ter­hin auf­merk­sam und aktiv erhal­ten bleiben.“

Zwei­te Vor­sit­zen­de Danie­la Kicker:

„Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen ande­ren Men­schen neh­men, das Kost­bar­ste ist, was wir schen­ken kön­nen, haben wir den Sinn der Weih­nacht ver­stan­den. Viel Spaß und eine besinn­li­che Weih­nachts­zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.“

Schrift­füh­rer Max Zillibiller:

„Hal­lo Sports­freun­de, ich wün­sche euch fro­he Weih­nach­ten, ein erfolg­rei­ches neu­es Jahr mit den drei wich­tig­sten Wün­schen. Gesund­heit, bleibt gesund, Hil­fe, helft und denkt an ande­ren und vor allem an eure Lieb­sten. Und genießt das Leben. In die­sem Sin­ne auf ein tol­les 2024.“