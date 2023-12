Was­ser­wacht Eber­mann­stadt zieht posi­ti­ve Jah­res­bi­lanz – trotz eines arbeits­rei­chen Jahres

Ein Jahr, geprägt vom Anbau an die Ein­satz­ga­ra­ge ver­lang­te den Ehren­amt­li­chen der Was­ser­wacht Eber­mann­stadt alles ab.

Schau­feln, Häm­mern, Sägen, Mes­sen hieß es bei unzäh­li­gen Arbeits­ein­sät­zen, um den Anbau nahe­zu in Eigen­lei­stung zu stem­men. Über 2.000 Arbeits­stun­den lei­ste­ten die 65 Hel­fer hier­für und das Bau­werk kann sich sehen lassen.

Ein Anbau der nötig war, auf­grund der Anschaf­fung eines neu­en Gerä­te­an­hän­gers Was­ser­ret­tung – finan­ziert durch den Land­kreis – ein Anhän­ger, der die Ein­satz­fä­hig­keit enorm ver­bes­sert. Aus­ge­stat­tet mit einem Motor­ret­tungs­boot, einem Raft, Tauch­aus­rü­stung, Schein­wer­fern und etli­ches Mate­ri­al zur Wasserrettung.

Nicht nur die­se bei­den Pro­jek­te for­der­ten die Ein­satz­kräf­te der Ebser Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on, bei unzäh­li­gen Aus­bil­dun­gen und Lehr­gän­gen konn­ten sie ihr Wis­sen auf­fri­schen und erwei­tern. So wur­den in die­sem Jahr unter ande­rem vier Mit­glie­der Boots­füh­rer, drei Aus­bil­der Ret­tungs­schwim­men, eine Was­ser­ret­te­rin, eine Erste Hil­fe Aus­bil­de­rin, drei Sanitäter.

Aus­bil­dung für Ernst­fall – der auch zwei­mal in die­sem Jahr pas­sier­te – das eine Mal ging es in den frü­hen Mor­gen­stun­den zur Lei­chen­ber­gung nach Forch­heim an den Kanal, das zwei­te Mal zur Ver­miss­ten­su­che eben­falls am Kanal.

Um für sol­che Ein­sät­ze gut gerü­stet zu sein fan­den das Jahr über etli­che Übun­gen statt.

Die Ver­hin­de­rung des Ertrin­kungs­to­des beginnt aller­dings schon viel frü­her, fünf Anfän­ger­schwimm­kur­se mit 87 Teil­neh­men­den fan­den in die­sem Jahr statt, unglaub­li­che 105 See­pferd­chen konn­ten bei den Kur­sen und wäh­rend des Wach­dien­stes im Ebser­Ma­re aus­ge­stellt werden.

Über 1.000 Stun­den unter­stütz­ten die Ret­tungs­schwim­mer in die­sem Jahr die Schwimm­mei­ster bei der Becken­auf­sicht im hie­si­gen Frei­bad und lei­ste­ten 32-mal Erste Hil­fe, dar­un­ter auch eine Lebensrettung.

Erste Hil­fe wur­de auch bei Sani­täts­dien­sten am Anna­fest, beim Mara­thon und bei Rock im Park gelei­stet. Sowie Wach­dienst am Wei­sen­städ­ter See.

Die Kin­der­grup­pe fei­er­te in die­sem Jahr einen neu­en Rekord – erst­mals nah­men über 50 Kin­der am Zelt­la­ger im Ebser­Ma­re statt, zusätz­lich noch knapp 20 Jugend­li­che bei deren eige­nen Zelt­la­ger in Wai­schen­feld. Jugend­ar­beit lebt vom Ken­nen und Ver­trau­en, so ging es für die Jugend­grup­pe zudem hoch hin­aus beim Klet­tern mit der Berg­wacht. Die Kids durf­ten die Bing­höh­le erkun­den und ein Tag in der Natur erleben.

Gemein­sam wur­den Äpfel geern­tet, gele­sen und zu Apfel­saft gepresst, um die Natur mehr zu schät­zen. Über 40 Schwimm­trai­nings, 20 Grup­pen­stun­den fan­den in die­sem Jahr statt. Bei den Wett­be­wer­ben nah­men dies­mal erst­mals 9 Ebser Mann­schaf­ten am Kreis­wett­be­werb teil, sieg­ten in Alters­stu­fe 1 und 2 und beleg­ten bei­de am Bezirks­wett­be­werb den 3. Platz. Auf­wen­di­ge Jugend­ar­beit, die nur durch ein moti­vier­tes Team statt­fin­den konn­te, um sich selbst fort­zu­bil­den und als Grup­pe zu stär­ken, ver­an­stal­te­te die Jugend­lei­tung ein Team­buil­ding-Wochen­en­de. Ver­trau­en­spie­le, Grup­pen­päd­ago­gik und Work­shops zu Auf­sichts­pflicht, Spi­re­ge­stal­tung oder Kom­mu­ni­ka­ti­on sorg­ten neben dem Kochen über dem Lager­feu­er für ein tol­les Wochenende.

Aktu­ell umfasst die Eber­männ­stadter Was­ser­wacht 411 Mit­glie­der, dar­un­ter 160 unter 18 Jah­ren. Die Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on hat 34 Ein­satz­kräf­te dar­un­ter 2 Ein­satz­lei­ter Was­ser­ret­tung, 4 SEG-Füh­rer, 7 Ret­tungs­tau­cher, 15 Boots­füh­rer, 27 Was­ser­ret­ter, 4 Fließ­was­ser­ret­ter, 1 Air­Res­cue Spe­zia­list (Luft­ret­ter), 4 PSNV-Kräf­te (Psy­cho­so­zia­le Not­fall­ver­sor­gung) sowie etli­che eige­ne Aus­bil­der für die Berei­che Schwim­men, Ret­tungs­schwim­men, Erste Hil­fe, Was­ser­ret­ter, Sanitätskurs,

Die Vor­stand­schaft der Was­ser­wacht Eber­mann­stadt dankt allen Mit­glie­dern und Unter­stüt­zern für ihr Enga­ge­ment in die­sem so inten­si­ven Jahr, wünscht eine erhol­sa­me Zeit um gestärkt in 2024 gemein­sam wie­der viel zu errei­chen! Herz­li­chen Dank!