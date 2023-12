HEROLDS­BACH, LKR. FORCH­HEIM. Frei­tag­nacht schlu­gen meh­re­re Unbe­kann­te einen 16-Jäh­ri­gen auf dem Nach­hau­se­weg nie­der um ihn aus­zu­rau­ben. Der jun­ge Mann hat­te jedoch kein Bar­geld bei sich. Nun ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg und sucht nach Zeugen.

In der Nacht zum Sams­tag, gegen 0.45 Uhr, fuhr der 16-Jäh­ri­ge mit dem Bus von Forch­heim nach Herolds­bach. Bereits im Bus traf er auf vier Jugend­li­che. Die­se ver­lie­ßen in Herolds­bach an der Hal­te­stel­le „In der Hub“ mit dem 16-Jäh­ri­gen den Bus und folg­ten ihm. Am Kübel­loh­berg spra­chen ihn die Unbe­kann­ten an und frag­ten nach Geld. Als der 16-Jäh­ri­ge die Fra­ge ver­nein­te, schlug ihn einer der Jugend­li­chen unver­mit­telt nie­der. Auf dem Boden lie­gend tra­ten die Täter noch auf den jun­gen Mann ein. Nach­dem sie in sei­nem Geld­beu­tel nicht fün­dig wur­den, flüch­te­ten alle Vier unerkannt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat noch in der Nacht in die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer kann Anga­ben zum ver­such­ten Raub machen? Die Ermitt­ler suchen ins­be­son­de­re nach Per­so­nen, die gegen 0.45 Uhr eben­falls die Bus­li­nie 206 von Forch­heim nach Herolds­bach benutzt haben. Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Bam­ber­ger Kripo.