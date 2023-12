Zum Jah­res­ab­schluß ver­an­stal­te­te die Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung 1931 Burg­kunst­adt noch ein Tan­dem ‑Tur­nier. Die erfreu­li­cher­wei­se 20 Teil­neh­mer wur­den zu 10 Tan­dems aus­ge­lost. Es wur­den 7 Run­den nach Schwei­zer System gespielt. Kla­rer Sie­ger wur­de die Paa­rung Fre­de­rik Öhr­lein / Tho­mas Bar­nickel, die alle Par­tien gewann. Den zwei­ten Platz beleg­ten Robert Kral/​Micha­el Wag­ner mit 6:1 Punk­ten vor Micha­el Qui­de­nus / Nas­rul­la Nas­rul­layev mit 5:2 Punk­ten. Wäh­rend die drei Spit­zen­rei­ter sich klar absetz­ten, waren die sie­ben rest­li­chen Tan­dems sehr aus­ge­gli­chen. So waren die Teams auf Platz 4–6 mit 3:4 Punk­ten sowie von Platz 7 – 10 mit 2:5 Punk­ten ziem­lich gleichwertig.

Auch bei den ober­frän­ki­schen U 14 Jugend ‑Mann­schafts­mei­ster­schaf­ten waren noch zwei Run­den zu absol­vie­ren. Obwohl die Burg­kunst­adter Mann­schaft durch eine kurz­fri­sti­ge Absa­ge nur zu Dritt antre­ten konn­te, erreich­te sie zwei sou­ve­rä­ne 3:1 Sie­ge gegen die Mann­schaf­ten aus Markt­leu­then und Ober­kot­z­au 2 . Damit ran­giert sie mit 6:0 Punk­ten auf dem zwei­ten Platz hin­ter Bind­lach mit 8:0 Punk­ten und vor Seu­bels­dorf mit 4:2 Punk­ten. Unter die­sen drei Mann­schaf­ten wird sich auch die Mei­ster­schaft entscheiden.

Als näch­stes steht aller­dings die Kreis – Jugend-Ein­zel­mei­ster­schaft am Sams­tag, den 6. Janu­ar an. Sie fin­det ab 9 Uhr im Burg­kunst­adter Schach­lo­kal Hotel “ Drei Kro­nen “ statt. Am Frei­tag, den 12. Janu­ar fin­det die tur­nus­mä­ßi­ge Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung Burg­kunst­adt um 20 Uhr statt.