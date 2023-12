Es ist mitt­ler­wei­le zu einer schö­nen Tra­di­ti­on gewor­den, dass der Land­kreis Bam­berg in der Vor­weih­nachts­zeit Schul­weg­hel­fer aus­zeich­net. Die­ses Jahr folg­ten ins­ge­samt 7 Schü­ler­lot­sen, 13 Schul­bus­lo­sten und 1 erwach­se­ne Schul­weg­hel­fe­rin der Grund- und Mit­tel­schu­len Zap­fen­dorf der Ein­la­dung ins Land­rats­amt Bam­berg. Stell­ver­tre­tend für alle 126 Schü­ler­lot­sen, 78 Schul­bus­be­glei­ter und 252 Schul­bus­lot­sen im Kreis­ge­biet dank­te ihnen Land­rat Johann Kalb und über­reich­te eine Urkun­de und eine klei­ne Aner­ken­nung. Sei­nem Dank schlos­sen sich Ver­tre­ter des Schul­am­tes, der Poli­zei und der Ver­kehrs­wacht an.

Schü­ler­lot­sen wer­den im gesam­ten Land­kreis ein­ge­setzt, um den Schul­weg vor allem an Kreu­zun­gen und Ein­mün­dun­gen noch siche­rer zu machen. An Stel­len, an denen Schü­ler­lot­sen im Ein­satz sind, kommt es äußerst sel­ten zu Ver­kehrs­un­fäl­len. Im Jahr 2023 war dies bis­lang ein­mal der Fall. Wei­te­re fünf Schul­weg­un­fäl­le ereig­ne­ten an unge­si­cher­ten Stel­len. Glück­li­cher­wei­se wur­de bei den Unfäl­len kein Kind ernst­haft verletzt.

Dass die Sta­ti­stik so gerin­ge Zah­len aus­wei­se, sei zu einem gro­ßen Teil auf die Tätig­keit der Schü­ler­lot­sen zurück­zu­füh­ren, bestä­tig­te Land­rat Johann Kalb.