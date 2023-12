Die SAGAS­SER-Unter­neh­mens­grup­pe, eines der füh­ren­den Unter­neh­men des Geträn­ke­fach­han­dels in Fran­ken, Thü­rin­gen und im Vogt­land, unter­stützt aber­mals mit einer groß­zü­gi­gen Spen­de von ins­ge­samt 10.000€ loka­le sozia­le Pro­jek­te in der Regi­on. Das regio­nal ver­wur­zel­te Fami­li­en­un­ter­neh­men spen­det jeweils 5.000€ an die Inte­gra­ti­ve Kin­der­ta­ges­stät­te & Heil­päd­ago­gi­sche Tages­stät­te der Lebens­hil­fe Forch­heim e.V. und die Sozia­len Betrie­be der Lau­fer Müh­le gGmbH.

Die sym­bo­li­sche Scheck­über­ga­be fand in der SAGAS­SER-Filia­le in Höch­stadt statt und wur­de von Cor­ne­li­us Sagas­ser, dem Geschäfts­füh­rer des Unter­neh­mens, und Harald Wolf, Ver­kaufs­lei­ter SAGAS­SER Fach­han­del Forch­heim, per­sön­lich vor­ge­nom­men. Stell­ver­tre­tend für die Lebens­hil­fe Forch­heim e.V. nahm Vor­stands­vor­sit­zen­der Peter Pfann die Spen­de ent­ge­gen: „Die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung wird dazu bei­tra­gen, Spiel- und The­ra­pie­mit­tel für unse­re Kin­der anzu­schaf­fen. Hier­für gibt es lei­der kei­ne wei­te­ren Finan­zie­rungs­mög­lich­kei­ten, außer Spen­den. Von daher freut es uns umso mehr, unse­ren Kin­dern etwas Gutes zukom­men zu las­sen. Noch­mals „Dan­ke von Herzen!“

Als Reprä­sen­tant der Lau­fer Müh­le in Höchstadt/​Aisch durf­te Geschäfts­füh­rer Micha­el Thiem den Spen­den­scheck in Emp­fang neh­men. „Mit dem gespen­de­ten Geld wer­den wir Schu­lungs- und Qua­li­fi­zie­rungs­pro­jek­te finan­zie­ren, damit ehe­mals sucht­kran­ke und lang­zeit­ar­beits­lo­se Men­schen wie­der gesund in den ersten Arbeits­markt zurück­keh­ren kön­nen.“ Cor­ne­li­us Sagas­ser beton­te noch­mals das Bekennt­nis sei­nes Unter­neh­mens zur Regi­on und die damit ein­her­ge­hen­de sozia­le Ver­ant­wor­tung. „Die Ent­schei­dung, die Spen­den lokal zu ver­tei­len ist uns eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit und mitt­ler­wei­le zur weih­nacht­li­chen Tra­di­ti­on geworden.“

Über SAGAS­SER:

Die SAGAS­SER-Unter­neh­mens­grup­pe ist ein fami­li­en­ge­führ­ter Geträn­ke­fach­han­del mit Betrie­ben in Coburg, Bay­reuth, Bur­ge­brach, Forch­heim, Schein­feld und Würz­burg. Zusam­men mit den SAGASSER‑, Geträn­ke Quel­le- und Vogt­land-Geträn­ke­fach­märk­ten erziel­te das Unter­neh­men 2022 178 Mio. € Umsatz. Die SAGAS­SER-Unter­neh­mens­grup­pe betreibt rund 100 eige­ne Geträn­ke­fach­märk­te, belie­fert rund 200 Part­ner­märk­te sowie Groß­han­del & Gastro­no­mie. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.sagas​ser​.de