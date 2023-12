Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner wur­de zum Ver­wal­tungs­rats­vor­sit­zen­den gewählt, Hoch­stadter Bür­ger­mei­ster Max Zeul­ner wur­de zum stell­ver­tre­ten­den Ver­wal­tungs­rats­vor­sit­zen­den gewählt

Am Frei­tag, den 22.12.2023 wur­de, noch kurz vor Jah­res­wech­sel, das gemein­sa­me Kom­mu­nal­un­ter­neh­men (gKU) Regio­nal­werk Ober­main offi­zi­ell gegrün­det. In der Grün­dungs­ver­samm­lung wur­de Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner zum Ver­al­tungs­rats­vor­sit­zen­den und Max Zeul­ner, Erster Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Hoch­stadt am Main, zu sei­nem Stell­ver­tre­ter gewählt. Die Kli­ma­schutz­be­auf­tra­ge des Land­krei­ses, Anika Lei­mei­ster, hat gemein­sam mit dem Arbeits­kreis Regio­nal­werk, bestehend aus Ver­tre­tern aller elf Städ­te, Märk­te und Gemein­den im Land­kreis Lich­ten­fels, die Sat­zung, den Kon­sor­ti­al­ver­trag sowie die Geschäfts­ord­nung erar­bei­tet. Alle zwölf Mit­glieds­kom­mu­nen haben den Ver­trags­wer­ken im Novem­ber und Dezem­ber 2023 zuge­stimmt. Am Tag nach Bekannt­ma­chung im Amts­blatt der Regie­rung von Ober­fran­ken und des Land­krei­ses gilt das Regio­nal­werk Ober­main gKU nun offi­zi­ell als gegrün­det. Mit der heu­ti­gen Grün­dungs­ver­samm­lung ist das Regio­nal­werk Ober­main auch offi­zi­ell hand­lungs­fä­hig. Der Ver­wal­tungs­rats­vor­sit­zen­de ver­tritt das gemein­sa­me Kom­mu­nal­un­ter­neh­men gegen­über Drit­ten, solan­ge die­ses noch kei­nen Vor­stand hat. Als näch­ster Schritt steht des­halb noch die Bestel­lung eines Vor­stands an. Dies soll im ersten Quar­tal 2024 erfolgen.