Das Auf­takt­lied „Lasst und froh und mun­ter sein“ war gleich­sam Pro­gramm bei einem Weih­nachts­kon­zert der beson­de­ren Art im Lui­se-Elsäs­ser-Haus. Denn zur Über­ra­schung der Senio­ren durf­ten sie sich bei der Pre­miè­re eines Gesangs- und Instru­men­tal-Tri­os auf das Fest der Geburt Chri­sti einstimmen.

Auf Initia­ti­ve von Musik­leh­re­rin Lucia Stel­zer war im Vor­feld zum einen erst­mals mit ihr am E‑Piano und mit den Master-Absol­ven­tin­nen für Quer­flö­te und Gesang an der Katho­li­schen Hoch­schu­le für Musik, Sabri­na Hüb­ner und Rebec­ca Fürst, ein Scho­la- und Instru­men­tal­ensem­ble gebil­det wor­den. Für den Auf­tritt im Senio­ren­heim hat­te das Trio ein eige­nes ein­ein­halb­stün­di­ges Advent­kon­zert kon­zi­piert, das traum­haf­te Melo­dien nam­haf­ter und weni­ger bekann­ter Kom­po­ni­sten über alle Musik­epo­chen hin­weg, aber auch Lied­klas­si­ker der Vor­weih­nachts­zeit zum Mit­sin­gen enthielt.

Ihre Pre­miè­re fei­er­te das Trio schließ­lich im Senio­ren­heim, wo sie von Heim­lei­te­rin Heid­run Neu­ber freu­de­strah­lend begrüßt wur­den. Die Zuhö­rer im rap­pel­vol­len Spei­se­saal soll­ten es nicht bereu­en, wur­de ihnen doch durch den Sopran-Duett­ge­sang und die Quer­flö­ten-Duett­mu­sik, unter­legt von acht­stim­mi­gen pia­ni­schen Klän­gen ein abwechs­lungs­rei­ches, bunt gestal­te­tes Kon­zert zum Advent beschert. Da waren zunächst die bei­den Duet­te für zwei Sopran­stim­men aus der Roman­tik „Panis ange­li­cus“ von Cäsar Franck und das ursprüng­lich für Weih­nachts­auf­füh­run­gen geschrie­be­ne „O holy night“ von Adol­phe Adam. Durch eine kom­ple­xe Melo­dik und Har­mo­nik zeich­ne­te sich das Lied für Sopran und Quer­flö­te aus der Roman­tik „Die Köni­ge“ von Peter Cor­ne­li­us aus, wäh­rend sich beim „Maria Wie­gen­lied“ von dem Brand­ner Kom­po­ni­sten Max Reger auf­fal­lend das Melo­die-Zitat aus „Josef lie­ber Josef mein“ wie ein roter Faden durch das gan­ze Lied zieht. Im Duett für zwei Sopran stim­men Hüb­ner und Fürst „Still a Bach christ­mas“ an, bei dem sich das öster­rei­chi­sche Weih­nachts­lied „Still still still, weil´s Kind­lein schla­fen will“ und das The­ma aus „Air“ von Johann Seba­sti­an Bach im Barock­stil har­mo­nisch span­nungs­reich abwechseln.

Dann waren bei vier bekann­ten Weih­nachts­lie­dern die Senio­ren gefor­dert. Dabei bewie­sen sie, dass sie alle noch ganz schön kräf­tig bei Stim­me sind, son­dern auch text­si­cher nicht nur beim Refrain waren. Bei „Wir sagen euch an, den lie­ben Advent“, „Lei­se rie­selt der Schnee“, „Alle Jah­re wie­der“ und „Süßer die Glocken“ ver­wan­del­ten sie nicht nur zur Über­ra­schung von Heim­lei­te­rin Heid­run Neu­ber und ihres Per­so­nals den Spei­se­raum in einen Kon­zert­saal. Unver­kenn­bar, wie so man­che Trä­ne in den Augen bewies, fühl­ten sich nicht weni­ge in ihre Kind- und Jugend­zeit zurück­ver­setzt, als in der Fami­lie und in der Kir­che noch gesun­gen wurde.

Typi­sche Weih­nachts­mu­sik im Drei­er-Takt mit lieb­lich wie­gen­dem Cha­rak­ter, die bevor­zugt auch für Krip­pen­spie­le ver­wen­det wird, lie­ßen dann das Trio Fürst, Hüb­ner und Stel­zer bei den bei­den barocken Quer­flö­ten Duet­ten „Hir­ten­mu­sik“ von Georg Fried­rich Hän­del und der „Pasto­ra­le“ von Arc­an­ge­lo Corel­li (1653 – 1713) erklin­gen. Anschlie­ßend waren die Senio­ren wie­der ein­ge­la­den, in bekann­te Advents- und Weih­nachts­lie­der für zwei Flö­ten ein­zu­stim­men: „Es wird scho glei dum­pa“, „Macht hoch die Tür“, „Aba heid­schi bum beid­schi“ und „Zu Beth­le­hem gebo­ren“. Zum süßen Stim­men- Flö­ten­klang gab es dann noch für alle Kon­zert­gä­ste süße Mini-Weih­nachts­scho­ko­la­den­ta­feln. In den Applaus am Ende misch­te sich der Wunsch der Zuhö­rer, aus dem Nach­mit­tag nicht Tra­di­ti­on wer­den zu las­sen, son­dern sich auch auf ein Gast­spiel im Früh­jahr mit Volks­lie­dern, Schla­gern und Ope­ret­ten­me­lo­dien freu­en zu dürfen.