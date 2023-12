Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Pkw beschä­digt

Buben­reuth – Am 22.12.23, um 23:05 Uhr, wur­de ein in der Bus­sard­stra­ße gepark­ter VW-Bus beschä­digt. Der unbe­kann­te Täter warf mit einem Feu­er­lö­scher das Fen­ster der Fah­rer­sei­te ein. Aus dem Pkw wur­de nichts ent­wen­det. Ver­mut­lich ent­nahm der unbe­kann­te Täter den Feu­er­lö­scher aus einer nahe­ge­le­ge­nen geöff­ne­ten Garage.

Bei dem Täter soll es sich um eine männ­li­che Per­son, groß, dun­kel beklei­det mit hel­ler Win­ter­müt­ze, handeln.

Per­so­nen, die Hin­wei­se lie­fern kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der PI Erlan­gen-Land unter 09131/760–514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Sat­tel­zug in Kur­ve umgekippt

Fal­ken­dorf – Am 22.12.2023, gegen Mit­tag, fuhr ein Sat­tel­zug von Fal­ken­dorf in Rich­tung Her­zo­gen­au­rach. Auf Höhe des „Eichen­brünn­lein“ in der Rechts­kur­ve kipp­te der Sat­tel­zug aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che nach links auf die Fahr­bahn. Drei ent­ge­gen­kom­men­de Fahr­zeug­füh­rer konn­ten noch gei­stes­ge­gen­wär­tig reagie­ren und wichen nach rechts in den Grün­strei­fen aus, um einen Fron­tal­zu­sam­men­stoß zu ver­mei­den. Im Rah­men der Unfall­auf­nah­me konn­te durch die Beam­ten bei dem Lkw-Fah­rer eine Alko­ho­li­sie­rung fest­ge­stellt wer­den. Eine Blut­ent­nah­me war die Kon­se­quenz. Der Lkw-Fah­rer erlitt durch den Unfall leich­te Ver­let­zun­gen und wur­de in ein Kran­ken­haus ver­bracht. Die ande­ren Unfall­be­tei­lig­ten blie­ben unver­letzt. Am Sat­tel­zug ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in Höhe von ca. 90000 Euro. Die Fahr­bahn muss­te für die Unfall­auf­nah­me und die anschlie­ßen­de Ber­gung über meh­re­re Stun­den kom­plett gesperrt werden.