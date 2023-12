Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Unauf­merk­sam­keit führ­te zu Auffahrunfall

Bam­berg. Am Frei­tag­nach­mit­tag befuhr ein 18-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw die Non­nen­brücke in west­li­cher Rich­tung und über­sah hier­bei ein vor ihm ver­kehrs­be­dingt hal­ten­des Fahr­zeug. Durch den Auf­prall wur­de der vor­de­re Pkw auf ein wei­te­res ste­hen­des Fahr­zeug gescho­ben. Der Ver­ur­sa­cher blieb unver­letzt, die bei­den Insas­sen des zwei­ten und der Fahr­zeug­füh­rer des drit­ten Pkw wur­den leicht ver­letzt. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den von ca. 8000 Euro.

Betäu­bungs­mit­tel aufgefunden

Bam­berg. Ein 38-jäh­ri­ger Rad­fah­rer wur­de am Frei­tag­abend in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße einer Kon­trol­le unter­zo­gen und hier­bei eine gerin­ge Men­ge Metham­phet­amin in der Hül­le sei­nes Smart­phones auf­ge­fun­den. Eine Anzei­ge nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ist die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

TRA­BELS­DORF: Am Frei­tag, gegen 17.05 Uhr, bog am Orts­ein­gang ein blau­er Klein­wa­gen, aus Rich­tung Tüt­schen­ge­reuth kom­mend, nach links in Rich­tung Fei­gen­dorf ab. Hier­bei miss­ach­te­te der unbe­kann­te Fah­rer die Vor­fahrt eines Opel­fah­rers, der gera­de einen ande­ren Pkw abschlepp­te. Der 52-Jäh­ri­ge muss­te eine Voll­brem­sung machen um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den. Hier­bei brach die Hal­te­vor­rich­tung der Abschlepp­öse und der abge­schlepp­te Pkw krach­te auf den Opel. Dadurch ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2500,- Euro. Wer kann Hin­wei­se auf den Flüch­ti­gen geben?

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Defek­te Hydrau­lik sorgt für Verkehrsunfall

Brei­ten­güß­bach. Am Diens­tag woll­te ein 34-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Holz­trans­por­ter in den frü­hen Mor­gen­stun­den an der Anschluss­stel­le Brei­ten­güß­bach-Mit­te auf die A73 in Rich­tung Bam­berg auf­fah­ren. Im Kur­ven­be­reich des Auf­fahrts­astes sorg­te ein Defekt an der Hydrau­lik des am Holz­trans­por­ter fest ange­brach­ten Holz­krans dafür, dass sich die­ser nach links absenk­te und somit in die Fahr­bahn rag­te. Der Fah­rer bemerk­te dies und hielt am Sei­ten­strei­fen an. Ein direkt hin­ter dem Holz­trans­por­ter fah­ren­der Geträn­ke-Lkw woll­te den Holz­trans­por­ter pas­sie­ren. Der sich immer wei­ter absen­ken­de Kran tou­chier­te die rech­te Fahr­zeug­sei­te des vor­bei­fah­ren­den Lkw und riss hier­bei die Bord­wand des Geträn­ke-Lkw auf. Die Ber­gung der bei­den Fahr­zeu­ge dau­er­te meh­re­re Stun­den. Der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den wird auf ca. 150000,- Euro geschätzt. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Spie­gel­klat­scher

Eggols­heim. Am Mitt­woch­mor­gen über­hol­te ein 18-jäh­ri­ger auf der A73 in Rich­tung Suhl auf Höhe Eggols­heim mit sei­nem Klein­trans­por­ter einen Sat­tel­zug. Auf glei­cher Höhe kam der Sat­tel­zug zu weit nach links und tou­chier­te den rech­ten Außen­spie­gel des Klein­trans­por­ters. Anschlie­ßend setz­te der Fah­rer des Sat­tel­zugs sei­ne Fahrt fort, ohne sich um sei­ne Ver­kehrs­recht­li­chen Pflich­ten zu küm­mern. Der am Klein­trans­por­ter ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Wer konn­te den Unfall beob­ach­ten und kann sach­dien­li­che Hin­wei­se geben?

Hin­wei­se nimmt die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter der Tel. 0951/9129–510 entgegen.

In den frü­hen Mor­gen­stun­den mit knapp 2 Pro­mil­le unterwegs

Hall­stadt. Am Don­ners­tag­mor­gen fiel einer uni­for­mier­ten Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg bei der Kon­trol­le eines Sat­tel­zugs auf der A70 auf, dass der 56-jäh­ri­ge Fah­rer offen­sicht­lich erheb­lich unter Alko­hol­ein­fluss stand.

Ein im Zuge der Kon­trol­le durch­ge­führ­ter Alko­hol­test führ­te zu einer Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on in Höhe von stol­zen 1,86 Promille.

Der Sat­tel­zug wur­de dar­auf­hin ver­kehrs­si­cher abge­stellt. Beim Fah­rer wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Wei­ter­hin wur­de der Füh­rer­schein sichergestellt.

Den Fah­rer erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Kör­per­ver­let­zung in den Morgenstunden

BAY­REUTH. Gegen 05:20 Uhr am Sams­tag­mor­gen kam es in einer Tank­stel­le in der Ber­necker Stra­ße zu einem Streit zwi­schen einem Mit­ar­bei­ter der Tank­stel­le und einem Pär­chen, da die­se im Gebäu­de E‑Zigarette rau­chen woll­ten. Nach­dem der Mit­ar­bei­ter sie auf­for­der­te, dies zu unter­las­sen und das Gelän­de zu ver­las­sen, ent­fern­ten sich der Mann und die Frau kurz­zei­tig. Kur­ze Zeit spä­ter kehr­te der jun­ge Mann jedoch zurück und griff den Mit­ar­bei­ter mit Faust­schlä­gen und Trit­ten an, bevor er die Tank­stel­le erneut ver­ließ. Wäh­rend der Ange­stell­te die Poli­zei ver­stän­dig­te, ent­fern­te sich das Pär­chen uner­kannt. Da der Mit­ar­bei­ter Häma­to­me und eine Platz­wun­de davon­trug, ermit­telt die PI Bay­reuth-Stadt wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung. Der Täter wur­de als 25 – 30 Jah­re alt und ca. 185cm groß beschrie­ben. Er hat kur­ze schwar­ze Haa­re und trug zum Tat­zeit­punkt eine blaue Jeans und eine schwar­ze Jacke. Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten oder Anga­ben zum Täter machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter 0921/5062130 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Pinz­berg. Am Frei­tag­vor­mit­tag befuhr eine 61-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin die Kreis­stra­ße von Gos­berg in Rich­tung Pinz­berg. Nach einer leich­ten Links­kur­ve kam sie aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che nach rechts von der Fahr­bahn ab und kam erst im Stra­ßen­gra­ben zum Ste­hen. Die 61-Jäh­ri­ge erlitt schwe­re Ver­let­zun­gen und wur­de zur Behand­lung in ein Kli­ni­kum ver­bracht. Am Fahr­zeug, das von einem Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den muss­te, ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in Höhe von etwa 20.000.- EUR.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Der Markt­lei­ter eines Bau­mark­tes in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße beob­ach­te­te am Frei­tag­mit­tag einen 24-Jäh­ri­gen dabei, wie er einen Akku­schrau­ber im Wert von etwa 150.- EUR aus dem Regal und der Ver­packung nahm und in sei­nen Ruck­sack steck­te. Er konn­te durch den Markt­lei­ter am Ver­las­sen des Geschäfts gehin­dert und den ver­stän­dig­ten Poli­zei­be­am­ten über­ge­ben werden.

Son­sti­ges

Forch­heim. Ein Frei­tag­abend pöbel­te ein 40-jäh­ri­ger stark alko­ho­li­sier­ter Mann Gäste einer Gast­stät­te in der Satt­ler­tor­stra­ße an. Gegen­über den ein­ge­setz­ten Beam­ten zeig­te sich der 40-Jäh­ri­ge extrem unein­sich­tig, ver­wei­ger­te zunächst die Anga­be sei­ner Per­so­na­li­en und kam auch dem aus­ge­spro­che­nen Platz­ver­weis nicht nach. Als er aus der Gast­stät­te beglei­tet wer­den soll­te, begann er sich zu sper­ren, um sich zu schla­gen und nach den Ein­satz­mit­teln der Beam­ten zu grei­fen. Ihm muss­ten des­halb Hand­fes­seln ange­legt wer­den. Im wei­te­ren Ver­lauf belei­dig­te er die ein­ge­setz­ten Beam­ten. Da ein Alko­test ein Ergeb­nis von zwei Pro­mil­le erbrach­te, muss­te er zur Aus­nüch­te­rung in Gewahr­sam genom­men wer­den. Die Poli­zei­be­am­ten blie­ben unverletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ein­satz in der Asylunterkunft:

Am Frei­tag, gegen 21:00 Uhr, wur­de die PI Lich­ten­fels in eine Asyl­un­ter­kunft in Weis­main geru­fen. Drei Bewoh­ner unter­schied­li­cher Her­kunft gerie­ten in Streit. Die zunächst ver­bal geführ­te Aus­ein­an­der­set­zung ende­te wenig spä­ter mit einer gefähr­li­chen Kör­per­ver­let­zung für einen der Betei­lig­ten. Zwei Män­ner schlu­gen auf den Kopf eines 34jährigen ein. Die­ser wur­de im Gesichts­be­reich ver­letzt und muss­te ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ver­bracht wer­den. Nach einer ambu­lan­ten Behand­lung konn­te er das Kran­ken­haus wie­der ver­las­sen. Ein Grund für den Streit oder Zeu­gen wel­che das Gesche­hen beob­ach­tet haben, konn­te bis­lang nicht ermit­telt werden.

Unfall am „Zett­lit­zer Kreuz“:

Ein 58jähriger Pkw-Fah­rer bog am Frei­tag gegen 19:45 Uhr, von der B 173, aus Hoch­stadt am Main kom­mend, in die B 289 ein. Beim Abbie­gen über­sah er einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw, wel­cher gera­de die Kreu­zung pas­sier­te. Beim Zusam­men­stoß der Fahr­zeu­ge ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 4000 EUR, ver­letzt wur­de niemand.

Wer hat die Unfall­flucht beobachtet?

Am Frei­tag, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der B 289, zwi­schen Burg­kunst­adt und Main­roth zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einem Sat­tel­zug. Der Geschä­dig­te war mit einem Ford Tran­sit des BRK Lich­ten­fels unter­wegs, als plötz­lich ein ent­ge­gen­kom­men­der Sat­tel­zug mit Auf­lie­ger, auf dem eine Bau­ma­schi­ne gela­den war, in die Fahr­spur des Mit­tei­lers geriet. Beim BRK-Fahr­zeug wur­de durch den Zusam­men­stoß die gesam­te lin­ke Fahr­zeug­sei­te beschä­digt. Nach der Kol­li­si­on fuhr der Fah­rer des Sat­tel­zugs ohne Anzu­hal­ten in Rich­tung Burg­kunst­adt davon. Per­so­nen, die das Unfall­ge­sche­hen beob­ach­tet haben wer­den gebe­ten sich mit der PI Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer: 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.