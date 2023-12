Deut­sche Post­code-Lot­te­rie för­dert Begeg­nungs­stät­te Blaue Frieda

Groß­zü­gi­ge finan­zi­el­le Unter­stüt­zung für die Begeg­nungs­stät­te „Blaue Frie­da“ des Ver­eins Freund statt fremd e.V. Für wei­te­re 18 Mona­te för­dert die Deut­sche Post­code Lot­te­rie die Blaue Frie­da mit 100.000€. Mit dem Geld wird die Begeg­nung von Bamberger:innen und Geflüch­te­ten in den Räum­lich­kei­ten der Schüt­zen­stra­ße 2a gefördert.

Dank der För­de­rung kann der Ver­ein Freund statt fremd. e.V. sei­ne Räum­lich­kei­ten mit Begeg­nun­gen fül­len. Die Blaue Frie­da ist an min­de­stens sechs Tagen der Woche geöff­net und bie­tet Platz für die unter­schied­lich­sten Ange­bo­te. Sie wird von einer haupt­amt­li­chen Kraft und einem Team aus ca. 50 Ehren­amt­li­chen betrie­ben. Zum festen Pro­gramm der Blau­en Frie­da gehö­ren Bera­tungs­an­ge­bo­te und Sprech­stun­den. Es gibt wöchent­lich feste Sprech­stun­den­ter­mi­ne, aber auch ein­ma­li­ge Bera­tungs­an­ge­bo­te zu bestimm­ten Themen.

Neben den Bera­tungs- und Hilfs­an­ge­bo­ten geht es in der Blau­en Frie­da aber auch um die ersten Schrit­te im Erler­nen der deut­schen Spra­che. Von Diens­tag bis Frei­tag ist das Sprach­ca­fé von 14:00 bis 17:00 Uhr geöff­net. Hier wird in unge­zwun­ge­ner Atmo­sphä­re bei Kaf­fee und Tee deutsch gespro­chen. Zusätz­lich wer­den Sprach­kur­se, Nach­hil­fe und Lern­pa­ten­schaf­ten ange­bo­ten. Aber auch gemein­sa­me Frei­zeit­an­ge­bo­te, wie Spie­le­aben­de, gemein­sa­mes Kochen und der Klas­si­ker „das Frau­en­früh­stück“ fin­den in der Blau­en Frie­da statt.

Regi­na Riehm, Lei­te­rin der Blau­en Frie­da, ist glück­lich, dass die Teilnehmer:innen der Deut­schen Post­code Lot­te­rie in Bay­ern die Blaue Frie­da unter­stüt­zen: „Die Blaue Frie­da ist so ein tol­ler Ort. Sie erleich­tert den Men­schen, die neu in Bam­berg sind, das Ankom­men. Sie ver­sorgt sie mit Infor­ma­tio­nen, mit Bera­tung, mit einem sozia­len Netz­werk und mit Sprach­kennt­nis­sen. Es wird hier gehol­fen, aber nie ohne den Zweck der Selbst­hil­fe aus dem Blick zu las­sen. Das erkennt man auch an unse­rem bunt gemisch­ten Team aus Ehren­amt­li­chen. Ehren­amt­li­che aus ver­schie­de­nen Natio­nen arbei­ten in der Blau­en Frie­da zusammen.“

Kat­ja Die­mer, Head of Cha­ri­ties bei der Deut­schen Post­code Lot­te­rie: „Wir freu­en uns, dass wir dank unse­rer zahl­rei­chen Teilnehmer:innen die­ses groß­ar­ti­ge Pro­jekt unter­stüt­zen kön­nen. Zusam­men mit Freund statt fremd e.V. und allen wei­te­ren über 2.400 Orga­ni­sa­tio­nen, die wir seit dem Start unse­rer Lot­te­rie bereits unter­stützt haben, zei­gen wir: Zusam­men set­zen wir uns für Mensch und Natur und eine bes­se­re Welt ein – das ist unser #Post­code­Ef­fekt.“

Die Blaue Frie­da ist auch für Sie geöff­net. Diens­tag bis Sams­tag von 14:00 bis 17:00 Uhr fin­det in der Blau­en Frie­da Café-Betrieb auf Spen­den­ba­sis statt. Besu­chen Sie unse­ren Ver­an­stal­tungs­ka­len­der auf www​.freund​statt​fremd​.de und fin­den sie Ihre Lieblingsveranstaltung.

Sie sind an ehren­amt­li­cher Mit­ar­beit in der Blau­en Frie­da inter­es­siert, dann mel­den Sie sich bei Danie­la Ofner unter ehrenamt@​freundstattfremd.​de.