„Advent gibt uns bewusst Zeit, mit offe­nen Augen auf das Jesus­kind zu war­ten.“ Ent­spre­chend der Kern­aus­sa­ge der Weih­nachts­ge­schich­te dreh­te sich beim elf­ten Advents­tür­chen auf dem beschau­li­chen Vor­platz des Häusls alles um die Krip­pe und das Jesus­kind. Sabi­ne Jau­er­nig, Frank Reich­stein und Yvonne Böh­mer von der evan­ge­li­schen Chri­stus­ge­mein­de hat­ten zu einer besinn­li­chen Stun­de des Leben­di­gen Advents­ka­len­der eingeladen.

So man­cher, der am frü­hen Abend am Zeu­len­reu­ther Dorf­platz vor dem Gemein­schafts­häusl vor­spa­zier­te, dürf­te sich gewun­dert haben. Zu einer Zeit, zu der Ruhe und Stil­le in der Dorf­mit­te herrscht und eigent­lich so gar nichts los ist, loder­ten aus einer Feu­er­ton­ne die Flam­men und erleuch­te­ten das Umfeld. Denn in der Ecke zwi­schen Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus und Häusl, flan­kiert von einen schön beleuch­te­ten Christ­baum schar­ten sich Frau­en und Män­ner, Kin­der und Jugend­li­che um Par­ty­ti­sche. Dar­auf strahl­ten in Glä­sern Tee­lich­tern, ein­ge­bet­tet in rotes Gra­nu­lat. Auf roten Ser­vi­et­ten gebet­te­tes Weih­nachts­ge­bäck wie Leb­ku­chen, Plätz­chen und Spe­ku­la­ti­us luden zum Naschen ein. Hei­ßer roter Glüh­wein aus dem Ein­weg­topf sorg­te ange­sichts win­ter­lich-eisi­ger Tem­pe­ra­tu­ren für inner­li­che Wär­me. So man­cher hat­te sich ange­sichts eisig-win­di­ger Wit­te­rung wohl­weis­lich in Müt­ze, Schal, Hand­schu­he und dicker Jacke eingelullt.

Es war in die­sem Jahr das elf­te von 13 Tür­chen des „Leben­di­gen Advents­ka­len­ders“ der evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­de, das dort auf­ging, wo die Men­schen zuhau­se sind. In Zeu­len­reuth wur­de es in einer Gemein­schafts­lei­stung der Fami­li­en Jau­er­nig-Reich­stein, Reiß und Böh­mer orga­ni­siert. „Der leben­di­ge Advent­ka­len­der will Men­schen zusam­men­brin­gen. Wir wol­len uns mit­ein­an­der der Vor­be­rei­tung auf Weih­nach­ten zuwen­den“, so Sabi­ne Jau­er­nig. „Es geht um Gemein­schaft und Begeg­nung, aber nir­gends auf­ge­drängt“, ergänzt Frank Reich­stein. „So kön­nen Men­schen die­se Tage inten­siv und aus ganz ande­rem Blick­win­kel erle­ben“, so Yvonne Böh­mer. Für das Ambi­en­te bedarf es dazu nicht viel: ein biss­chen Deko und Kerzenlicht,Süßes, advent­li­che Lie­der und besinn­li­che Tex­te – und eine Stun­de Zeit, um nach einem lan­gen Arbeits­tag zusam­men­zu­kom­men und sich mit­ein­an­der „im Klei­nen auf etwas ganz Gro­ßes – das Geburts­fest Jesu – ein­zu­stim­men“, sagt sie. Aber auch das Gemüt­li­che und Hei­te­re kommt nicht zu kurz. Ein­ge­la­den waren sie alle: Men­schen jeden Alters und jeder Kon­fes­si­on, vom Baby bis zu den Senio­ren, auch Nach­barn und Freun­de. Sie sol­len die Advents­zeit gemein­sam bege­hen und sich dort „wo zwei oder drei im Namen Jesu ver­sam­melt sind“ auf nach Weih­nach­ten machen. Des­halb war gemein­sa­mes Hören, Sin­gen und Beten ange­sagt. Lei­se unter­malt von den sanf­ten advent­li­chen Tönen lud Frank Reich­stein des­halb ein, die Hek­tik des All­tags hin­ter sich zu las­sen, zur Ruhe zu kom­men und sich inner­lich ein­zu­stim­men auf das Geheim­nis der Mensch­wer­dung des Got­tes­soh­nes. Gemein­sam stimm­te man ein in Alfred Hans Zollers tra­di­tio­nel­les Weih­nachts­lied „Stern über Bethlehem“.

Lan­ge hat­te Sabi­ne Jau­er­nig nach einer pas­sen­den, so gar nicht bekann­ten Weih­nachts­ge­schich­te gesucht. Bei Rapha­e­le Cade­ras „Unru­he im Stall“ war sie fün­dig gewor­den. Ent­spre­chend herrsch­te gespann­te Auf­merk­sam­keit, als Fran­ky Reich­stein, die Geschwi­ster Lion, Kimi und Jörg Böh­mer und ihre Mama Yvonne Böh­mer, Sabi­ne Jau­er­nig und Katha­ri­na Reiß im Wech­sel die humor­vol­le Weih­nachts­ge­schich­te mit tie­fe­rem Sinn für die gan­ze Fami­lie vor­tru­gen. Denn die Krip­pen­fi­gu­ren der Hei­li­gen Fami­lie in der Krip­pe späh­ten aus ihrem gemüt­li­chen Holz­stall hin­aus ins Wohn­zim­mer und ver­folg­ten, wie dort die Men­schen-Fami­lie die­ses Jahr Weih­nach­ten fei­ert. Vom Stall aus muss­ten sie aber ent­setzt beob­ach­ten, dass die Men­schen immer­zu im Stress sind, der Arbeit den Vor­zug geben und Geschen­ken und Ter­mi­nen nach­ja­gen, anstatt sich auf Weih­nach­ten als Geburts­fest Jesu zu kon­zen­trie­ren. Um die Men­schen, dra­stisch damit zu kon­fron­tie­ren, was im Mit­tel­punkt des Weih­nachts­fests steht, ver­schwin­det das Jesu Kind mal kur­zer­hand für ein paar Tage in der Ver­sen­kung und taucht erst wie­der am Hei­li­gen Abend auf. Zur Freu­de der Men­schen, denen bewusst wur­de, dass zum Gelin­gen des Weih­nachts­fests nur das Jesus­kind wich­tig ist. Beschämt muss­ten sie sich ein­ge­ste­hen, dass sie die Advents­zeit alles ande­re als sinn­voll genutzt hat­ten, sich bewusst Zeit zu neh­men, um mit offe­nen Augen auf das Jesus­kind zu warten.

Bevor es zum gemüt­li­chen Teil über­ging, wur­de noch gemein­sam um Zeit für die Fami­lie und den Mit­men­schen sowie das Vater Unser gebe­tet. Zur Erin­ne­rung und als klei­nes Geschenk hat­te Yvonne Böh­mer 35 Tüt­chen mit eigens gebacke­nen Krip­pen­plätz­chen mit drei Ster­nen sowie einem Lese­zei­chen mit Krip­pen­mo­tiv geba­stelt. Anschlie­ßend plau­der­te man ein biss­chen, wärm­te sich mit hei­ßem Getränk auf und genoß das weih­nacht­li­che Gebäck, und ver­schwand schließ­lich wie­der in der Nacht.‚ Das letz­te Advents­tür­chen wur­de am Frei­tag, 22. Dezem­ber um 18:30 Uhr vor der Chri­stus­kir­che auf dem Kirch­platz 1 mit Pfar­re­rin Andrea Kühn geöffnet.