Gute Nach­richt zum Jahresende!

Die Regie­rung von Ober­fran­ken för­dert die Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs­in­fra­struk­tur der Gemein­de Ebers­dorf bei Coburg und hat dazu für den Aus­bau der Zeick­hor­ner Stra­ße eine För­de­rung von 920.000 Euro bewilligt.

Zur Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs­ver­hält­nis­se wird die Gemein­de­stra­ße auf einer Län­ge von rund 610 Metern mit einer – den Ver­kehrs­zah­len not­wen­di­gen und ange­mes­se­nen – Fahr­bahn­brei­te von 6,50 Metern und einem ein­sei­ti­gen inner­ört­li­chen Geh­weg mit einer Brei­te von min­de­stens 1,50 Metern ausgebaut.

Der bis­he­ri­ge Aus­bau­zu­stand der Gemein­de­stra­ße ent­spricht nicht den Anfor­de­run­gen an die heu­ti­gen bzw. künf­ti­gen Ver­kehrs­ver­hält­nis­se. Auf­grund der Viel­zahl an Schä­den im Bestand muss­te der Strecken­ab­schnitt in der Ver­gan­gen­heit bereits mit einer Geschwin­dig­keits- und Ton­na­ge­be­schrän­kung ver­se­hen wer­den. Nach dem Aus­bau kön­nen die­se Ein­schrän­kun­gen auf­ge­ho­ben wer­den. Zusätz­lich wird der Geh­weg mit tak­ti­len Ele­men­ten bar­rie­re­frei aus­ge­stat­tet, was eine Ver­bes­se­rung für mobi­li­täts­ein­ge­schränk­te Per­so­nen bedeu­tet. Ins­ge­samt pro­fi­tie­ren alle Ver­kehrs­teil­neh­mer von der gestei­ger­ten Verkehrssicherheit.

Die ver­an­schlag­ten Gesamt­ko­sten betra­gen rund 2,11 Mil­lio­nen Euro, von denen rund 1,31 Mil­lio­nen Euro zuwen­dungs­fä­hig sind. Der bewil­lig­te Zuwen­dungs­be­trag in Höhe von 920.000 Euro bedeu­tet einen För­der­satz von 70 Pro­zent aus dem Baye­ri­schen Gemein­de­ver­kehrs­fi­nan­zie­rungs­ge­setz (Art. 2 BayGVFG).

Die Mit­tel stam­men aus dem baye­ri­schen Staats­haus­halt und wer­den vom Baye­ri­schen Land­tag zur Ver­fü­gung gestellt.

Die Bau­ar­bei­ten haben bereits im Novem­ber 2023 begon­nen und sol­len Ende 2024 abge­schlos­sen werden.