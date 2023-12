An den Fei­er­ta­gen um Weih­nach­ten wie Sil­ve­ster kommt es auch in die­sem Jahr wie­der zu Ände­run­gen bei den Dienst­lei­stun­gen der Stadt­wer­ke Bayreuth

Für die Fahr­gä­ste des Bay­reu­ther Stadt­bus­ver­kehrs brin­gen die Weih­nachts­fe­ri­en eini­ge Ver­än­de­run­gen mit sich: Auf­grund von Erkran­kun­gen ent­fal­len im Zeit­raum vom 27. Dezem­ber bis 5. Janu­ar wochen­tags auf den Lini­en 301, 322, 323, 324, 325, und 326 eini­ge Fahr­ten. Details hier­zu fin­den sich auf der Web­sei­te der Stadt­wer­ke Bay­reuth (stadt​wer​ke​-bay​reuth​.de). Die Fahr­plan­än­de­run­gen sind zudem in der Online-Fahr­plan­aus­kunft des VGN zu fin­den. An Hei­lig­abend ver­lässt der letz­te Bus die ZOH um 16:50 Uhr. Wäh­rend der Fei­er­ta­ge am 25. und 26. Dezem­ber, an Neu­jahr sowie am 6. Janu­ar gilt der Feiertagsfahrplan.

An den Fei­er­ta­gen haben sowohl das Kun­den­cen­ter Ver­kehr als auch das Kun­den­cen­ter Ener­gie & Was­ser geschlos­sen. Der Haupt­sitz der Stadt­wer­ke Bay­reuth in der Bir­ken­stra­ße ist im Zeit­raum vom 27. bis 29. Dezem­ber von 8:00 bis 13:00 Uhr geöff­net – ab dem 2. Janu­ar gel­ten wie­der die regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten. In tech­ni­schen Not­fäl­len ist der Stö­rungs­dienst der Stadt­wer­ke Bay­reuth unter der Tele­fon­num­mer 0921 600–750 wie immer durch­ge­hend zu errei­chen. Der Gas­not­ruf ist unter der Tele­fon­num­mer 0921 600–600 eben­falls per­ma­nent besetzt.

Das Park­haus Ober­fran­ken­hal­le und die Tief­ga­ra­gen Rat­haus sowie Unte­res Tor der Stadt­wer­ke Bay­reuth sind wie gewohnt geöffnet.

Das Stadt­bad ist am 24. und 25. Dezem­ber sowie am 31. Dezem­ber und. 1. Janu­ar geschlos­sen. Für die Zeit vom 23. Dezem­ber bis ein­schließ­lich dem 6. Janu­ar gel­ten geän­der­te Öff­nungs­zei­ten. Die Öff­nungs­zei­ten in den Weih­nachts­fe­ri­en fin­den sich auf der Web­sei­te der Stadt­wer­ke Bay­reuth. Die Lohen­grin Ther­me bleibt an Hei­lig­abend und an Sil­ve­ster eben­falls geschlos­sen. Am ersten Weih­nachts­fei­er­tag und am Neu­jahrs­tag sind die Ther­men­welt sowie der Sau­na- und Well­ness-Bereich von 13:00 bis 22:00 Uhr geöff­net. An allen ande­ren Tagen, ein­schließ­lich des 26. Dezem­ber, hat die Lohen­grin Ther­me wie gewohnt für alle Bade­gä­ste geöffnet.