Mit dem Rad zum Amt

Im Rah­men der Akti­on „Mit dem Rad zum Amt“, die von April bis Okto­ber die­ses Jah­res im Bay­reu­ther Land­rats­amt lief, erstram­pel­ten die teil­neh­men­den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter mehr als 7.800 Kilo­me­ter. Ziel der Akti­on des betrieb­li­chen Gesund­heits­ma­nage­ments war es, den Weg zur Arbeit häu­fi­ger mit dem Fahr­rad und sel­te­ner mit dem Auto zurück­zu­le­gen und damit sowohl der eige­nen Gesund­heit als auch der Umwelt etwas Gutes zu tun. Von den zahl­rei­chen Beschäf­tig­ten des Land­rats­amts, die oft aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth mit dem Fahr­rad zu Arbeit kom­men, haben 14 an die­ser Akti­on teilgenommen.

Mit 1.224 Kilo­me­tern ist Andrea Knör­rer am mei­sten gera­delt, gefolgt von Isol­de Kriegl mit 1.008 Kilo­me­tern. Am häu­fig­sten waren The­re­sa Glas und Vere­na Vogel auf ihrem Weg zum Land­rats­amt mit dem Fahr­rad unter­wegs – an 126 bzw. an 91 Tagen. Die mei­sten Tages­ki­lo­me­ter, näm­lich knapp 34, ist Vera Schle­sin­ger gefah­ren. Alle fünf sind im Fach­be­reich Ver­kehrs­we­sen beschäftigt.

Land­rat Flo­ri­an Wie­demann gra­tu­lier­te allen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern zu ihrem Erfolg und über­reich­te den­je­ni­gen mit den besten Ein­zel­lei­stun­gen Gut­schei­ne und Trink­fla­schen. Der Fach­be­reich Ver­kehrs­we­sen erhielt als aktiv­ster Fach­be­reich zusätz­lich einen Korb mit Spe­zia­li­tä­ten der Dach­mar­ke Bay­reu­ther Land.