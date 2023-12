„Innen­stadt­fonds 2024“

Im Som­mer 2023 haben Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger auf dem Max­platz Aktio­nen, wie etwa den Was­ser­spiel­platz, den Bam­berg Schrift­zug oder das „Stra­ßen­flim­mern“ umge­setzt. Die­se waren über den Innen­stadt­fonds 2023 im För­der­pro­jekt „Mitte.Bamberg.2025“ der Wirt­schafts­för­de­rung finan­ziert. Wirt­schafts­re­fe­rent Dr. Ste­fan Gol­ler: „Der Innen­stadt­fonds 2023 war ein vol­ler Erfolg. In allen durch­ge­führ­ten Befra­gun­gen waren die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger von den Aktio­nen begei­stert. Eine Sen­sor­mes­sung hat erge­ben, dass wäh­rend des Akti­ons­zeit­rau­mes dop­pelt so vie­le Men­schen auf dem Max­platz waren als sonst. Dies zeigt, dass mit rela­tiv wenig Auf­wand die Auf­ent­halts­qua­li­tät auf dem Max­platz deut­lich gestei­gert wer­den kann.“

Kick­off am 11. Janu­ar zum „Innen­stadt­fonds 2024“

Am 11. Janu­ar 2024 fin­det ab 17 Uhr eine gro­ße Info­ver­an­stal­tung im Spie­gel­saal in der Har­mo­nie statt. Dabei kön­nen Inter­es­sier­te nicht nur Fra­gen zu den Rah­men­be­din­gun­gen der För­de­rung stel­len, son­dern auch Part­ne­rin­nen und Part­ner fin­den, um ihre Pro­jekt­ideen umzusetzen.

Für die­se Info­ver­an­stal­tung ist eine Anmel­dung erfor­der­lich per Mail: wifoe@​stadt.​bamberg.​de oder Tel.: 0951/87–1313.

Seit Anfang Dezem­ber läuft die Bewer­bungs­frist für den Innen­stadt­fonds 2024. Die Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Bam­berg freut sich dar­auf, dass wie­der zahl­rei­che Gewer­be­trei­ben­de, Immo­bi­li­en­ei­gen­tü­me­rin­nen und Immo­bi­li­en­ei­gen­tü­mer, Ver­ei­ne oder Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ihre Pro­jekt­ideen für eine För­de­rung von jeweils max. 10.000 Euro ein­rei­chen. Mit dem Geld kön­nen die Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber dann selbst Maß­nah­men in der Bam­ber­ger Innen­stadt umsetzen.

Infos zum „Innen­stadt­fonds 2024“ auf einen Blick:

Bewer­bungs­frist 01.12.2023 bis 04.02.2024

Geplan­te Aktio­nen müs­sen die Attrak­ti­vi­tät der Innen­stadt Bam­berg stärken

Bewer­bungs­un­ter­la­gen und aus­führ­li­che Infos auf www​.mit​te​-bam​berg​-2025​.de

Kick­off am 11. Janu­ar 2024, Anmel­dung unter wifoe@​stadt.​bamberg.​de oder Tel.: 0951 / 87–1313

Hin­ter­grund zum Pro­jekt „Mitte.Bamberg.2025“

Mit dem Pro­jekt „Mitte.Bamberg.2025“ soll die Innen­stadt Bam­bergs den viel­fäl­ti­gen Bedürf­nis­sen der Besucher:innen und Bewohner:innen noch bes­ser gerecht wer­den und neue Anrei­ze für einen Besuch bie­ten. Die Wirt­schafts­för­de­rung will mit aus­ge­wähl­ten Maß­nah­men in dem Pro­jekt die aktu­el­len Ver­än­de­run­gen der Innen­städ­te für Bam­berg posi­tiv beglei­ten, so dass eine höhe­re Auf­ent­halts­qua­li­tät für Bewohner:innen und Besucher:innen entsteht.

Die­ses Pro­jekt ist geför­dert durch das Bun­des­pro­gramm „Zukunfts­fä­hi­ge Innen­städ­te und Zen­tren (ZIZ)“. Die Wirt­schafts­för­de­rung hat sich dafür erfolg­reich bewor­ben und konn­te eine För­de­rung 474.600 Euro errei­chen. Die­se Mit­tel wer­den durch die Stadt Bam­berg sowie ein Spon­so­ring der Spar­kas­se Bam­berg für den Innen­stadt­fonds mit 22.500 Euro aufgestockt.