Nie so wirk­lich rich­tig fan­den die Bam­berg Bas­kets in ihre Par­tie des 12. Spiel­ta­ges in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga und so ver­lo­ren Kar­sten Tad­da & Co. am Frei­tag­abend in der Paul-Horn-Are­na bei den Tigers Tübin­gen mit 92:99 (41:51).

Vor 3.132 Zuschau­ern prä­sen­tier­ten sich die Gast­ge­ber ein­fach wacher und sprit­zi­ger. Mit 30:38 ging das Rebound-Duell ver­lo­ren (Tübin­gen hol­te sich 15 Offen­siv-Rebounds!) und zudem erlaub­ten sich die Bas­kets deut­lich mehr Ball­ver­lu­ste als die Tigers (19:9). So erspiel­te sich die Mann­schaft von Chef­trai­ner Dan­ny Jans­son ins­ge­samt zwölf Feld­wurf­ver­su­che sowie 14 Frei­wür­fe mehr im Ver­gleich zu ihrem Geg­ner aus Bam­berg, was der Auf­stei­ger zu einem letzt­lich völ­lig ver­dien­ten Heim­sieg nutzte.

Erfolg­reich­ster Punk­te­samm­ler in Rei­hen der Bam­berg Bas­kets war ein­mal mehr Zach Cope­land mit 30 Zäh­lern. Bei den Tübin­gern scor­ten Jim­my Boe­heim mit 18 und Mateo Šerić mit 17 Punk­ten am besten.

Zach Cope­land: