Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Hof:

Drei Män­ner in Haft

HELM­B­RECHTS, LKR. HOF. Am frü­hen Frei­tag­mor­gen schlu­gen im Land­kreis Hof wie­der Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten­auf­bre­cher zu. Im Rah­men der Fahn­dung wur­den drei Geor­gi­er fest­ge­nom­men. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof sit­zen die­se jetzt in Untersuchungshaft.

Am Frei­tag­mor­gen, gegen 3.30 Uhr, bemerk­te eine Anwoh­ne­rin in der Gang­ho­fer­stra­ße im Orts­teil Enchen­reuth drei Män­ner, die sich an einem Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten zu schaf­fen mach­ten. Die alar­mier­te Poli­zei­strei­fe stell­te wenig spä­ter fest, dass der kom­plet­te Auto­mat von der Wand gehe­belt und gestoh­len wur­de. Im Rah­men einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung traf eine Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Münch­berg in Helm­b­rechts auf einen Audi A6 mit pol­ni­scher Zulas­sung. Bei der Kon­trol­le von Fahr­zeug und Insas­sen kam schließ­lich eine grö­ße­re Men­ge Münz­geld zum Vor­schein. Da die drei Geor­gi­er (23, 32, 38 Jah­re alt) hier­für kei­ne plau­si­ble Erklä­rung hat­ten, ent­stand der drin­gen­de Tat­ver­dacht des Dieb­stahls gegen sie. Sie ste­hen auch im Ver­dacht, in der­sel­ben Nacht zwei wei­te­re Auto­ma­ten im nahen Issig­au auf­ge­bro­chen zu haben. Die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­tio­nen Münch­berg und Hof nah­men die Män­ner gemein­sam fest. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof wur­den sie noch am Frei­tag­nach­mit­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, der Haft­be­fehl gegen das Trio erließ.

Bei der Kri­mi­nal­po­li­zei­in­spek­ti­on Hof ist eigens für die umfang­rei­chen Ermitt­lun­gen in der Serie von Auto­ma­ten­auf­brü­chen und ‑dieb­stäh­len die Ermitt­lungs­grup­pe „Rauch“ instal­liert. Die­se bear­bei­tet bereits über zehn Fäl­le im Groß­raum Hof und prüft nun Tat­zu­sam­men­hän­ge mit wei­te­ren Fäl­len im ober­frän­ki­schen Bereich.