Geschäf­tig ging und geht es zu im Dia­ko­nie-Senio­ren­zen­trum Hephata in Schlüs­sel­feld-Asch­bach: Die Bewoh­ner und Bewoh­ne­rin­nen ban­den eif­rig Gir­lan­den aus fri­schen Zwei­gen, die in das Pfle­ge­heim der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim eine advent­li­che Atmo­sphä­re zau­bern. Plätz­chen wur­den gemein­sam gebacken und auch der Niko­laus schau­te vor­bei und hat­te für alle Seni­or und Senio­rin­nen etwas dabei. Die Mit­ar­bei­ten­den tra­fen sich zur Weih­nachts­fei­er bei einem lecke­ren Buf­fet aus der haus­ei­ge­nen Küche, und so stim­men sich alle im Senio­ren­zen­trum Hephata auf die Weih­nachts­ta­ge ein.