Inter­na­tio­na­ler Frau­en­tag, Lui­sen­burg­fest­spie­le und Bus­rei­se an die Ostsee

Zu ihrer letz­ten Sit­zung im lau­fen­den Jahr traf sich die­ser Tage die Vor­stand­schaft des VdK-Kreis­ver­ban­des Hof im Hotel Strauß, um die Arbeit des Jah­res 2023 noch­mals Revue pas­sie­ren zu las­sen, vor allem aber um die Aktio­nen für 2024 fest­zu­le­gen und erste Infor­ma­tio­nen auszutauschen.

Kreis­vor­sit­zen­der Bert und Geschäfts­füh­re­rin Bir­git Stel­zer dank­ten zunächst allen haupt­amt­li­chen wie ehren­amt­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern für ihren Ein­satz wäh­rend des abge­lau­fe­nen Jah­res. So hät­ten die vie­len durch­ge­führ­ten Bera­tun­gen gezeigt, wie drin­gend die Unter­stüt­zung des Sozi­al­ver­ban­des gebraucht wer­de. Und auch der Zuspruch zu den sozi­al­po­li­ti­schen wie gesell­schaft­li­chen Ver­an­stal­tun­gen des VdK habe ein­drück­lich das hohe Anse­hen des Ver­ban­des in der Bevöl­ke­rung unter Beweis gestellt. „Die mitt­ler­wei­le über 12.700 Mit­glie­der des VdK-Kreis­ver­ban­des machen den VdK im Hofer Land nicht nur zur größ­ten Ver­eins­grup­pie­rung, son­dern unter­mau­ern auch ein­drück­lich sei­ne gesell­schaft­li­che Stel­lung“, so der Kreisvorsitzende.

Für 2024 leg­te Horn ein Jah­res­pro­gramm vor, wel­ches die gan­ze Brei­te der Akti­vi­tä­ten des VdK wider­spie­gelt. Bereits im Febru­ar wird eine Bus­fahrt zur Mes­se INVI­VA ange­bo­ten, wo im Rah­men der Frei­zeit­mes­se Nürn­berg auch Infor­ma­tio­nen zu den The­men Gesund­heit und Leben im Alter ange­bo­ten wer­den. Zum Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag im März wird im Schüt­zen­haus Jägers­ruh das The­ma „Was Frau­en wirk­lich wol­len“ im Rah­men einer sze­ni­schen Lesung behan­delt und im Mai fin­det die erste von ins­ge­samt drei Bus­rei­sen an die Ost­see statt, in deren Ver­lauf u.a. die Städ­te Schwe­rin, Wis­mar und Rostock besucht wer­den. Beim VdK-Akti­ons­tag am 27. Juni wird der Kreis­ver­band in und vor der Geschäfts­stel­le in der Blü­cher­stra­ße sein Lei­stungs­spek­trum prä­sen­tie­ren und auch Part­ner­un­ter­neh­men aus der Gesund­heits­bran­che Gele­gen­heit bie­ten sich dar­zu­stel­len. Ein gesell­schaft­li­cher Höhe­punkt wird der Besuch einer Auf­füh­rung des Stückes „Der Watz­mann ruft“ am 9. August bei den Lui­sen­burg-Fest­spie­len sein, für die über die VdK-Orts­ver­bän­de Kar­ten zu Son­der­kon­di­tio­nen erwor­ben wer­den kön­nen. Eben­falls im Som­mer wer­den die VdK-Kreis­ver­bän­de Hof und Wun­sie­del gemein­sam ein sozi­al­po­li­ti­sches Semi­nar anbie­ten, wel­ches sich vor allem an ehren­amt­li­che Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in den Orts­ver­bän­den rich­tet. Für den Herbst steht eine Arbeits­ta­gung des Kreis­ver­ban­des an sowie die Samm­lung „Helft Wun­den hei­len“, wel­che zwi­schen 18.10. und 17.11.2024 durch­ge­führt wird.

Abschlie­ßend beton­te Kreis­vor­sit­zen­der Horn noch­mal die Bedeu­tung und die erfolg­rei­che Arbeit des Sozi­al­ver­ban­des. So habe der VdK im letz­ten Jahr allein in Bay­ern rund 188 Mil­lio­nen Euro an Lei­stun­gen für sei­ne Mit­glie­der errei­chen bzw. erstrei­ten kön­nen und damit in ver­schie­de­nen Berei­chen vor­han­de­ne per­sön­li­che Not­la­gen zumin­dest ein Stück weit abmil­dern können.