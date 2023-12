Das Tra­gen eines Fahr­rad­helms und von hel­ler bezie­hungs­wei­se reflek­tie­ren­der Klei­dung för­dert die Sicher­heit und die Sicht­bar­keit von Fahr­rad­fah­rern. Dies gilt beson­ders in der „grau­en“ Win­ter­zeit. Der Unter­neh­mer Bodo Löp­pert, Geschäfts­füh­rer des Event­dienst­lei­sters „MUVI WETE GmbH“, Bad Ber­neck, hat der Stadt Bay­reuth vor die­sem Hin­ter­grund 1.250 Warn- und Lauf­we­sten für Erwach­se­ne, Jugend­li­che und Kin­der im Wert von 3.624 Euro gespen­det. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger (3. von rechts) hat die Spen­de nun auf dem Rad­weg an der Mistel ent­ge­gen­ge­nom­men und gemein­sam mit Löp­pert (2. von rechts) und dem Vor­sit­zen­den der SPD-Stadt­rats­frak­ti­on Tho­mas Bau­ske (4. von rechts) eini­ge der gespen­de­ten Westen an vor­bei­fah­ren­de Radfahrer/​innen ver­teilt. Bau­ske über­nimmt die Aus­ga­be der Westen am Graf-Mün­ster-Gym­na­si­um (GMG), der Rest wird über die Schul­ver­wal­tung verteilt.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Kein Sil­ve­ster-Feu­er­werk in Bay­reuths Innen­stadt Stadt erlässt wie­der ein Ver­bot für Sil­ve­ster und Neu­jahr – Schutz der histo­ri­schen Bau­sub­stanz vor Brand­ge­fahr Die Stadt Bay­reuth erlässt…