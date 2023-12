Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Lkw-Auf­lie­ger ange­fah­ren und geflüchtet

Baiersdorf/​Wel­ler­stadt – Am Don­ners­tag, gegen 07:00 Uhr, wur­de ein wei­ßer Auf­lie­ger eines Lkws im Wel­ler­städ­ter Weg ange­fah­ren. Bei dem Ver­kehrs­un­fall wur­den meh­re­re Fahr­zeug­tei­le auf der Bei­fah­rer­sei­te beschä­digt. Nach dem Ver­kehrs­un­fall ent­fern­te der sich bis­lang unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Der Sach­scha­den am Auf­lie­ger beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Ver­kehrs­un­fall machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der PI Erlan­gen- Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 zu melden.

Advents­kranz abgebrannt

Bucken­hof – Glück im Unglück hat­te am Don­ners­tag­abend eine Bucken­ho­fe­rin, die ihren ent­zün­de­ten Advents­kranz unbe­auf­sich­tigt im Wohn­zim­mer ste­hen ließ. Als sie in der Küche Brand­ge­ruch wahr­nahm, ging sie ins Wohn­zim­mer und stell­te den in Flam­men ste­hen­den Advents­kranz fest. Ein Lösch­ver­such mit­tels eines Geschirr­hand­tu­ches schei­ter­te, wor­auf­hin sie rich­ti­ger­wei­se die Woh­nung ver­ließ und die Feu­er­wehr ver­stän­dig­te. Die­se konn­te den Brand schnell löschen, so dass ein Über­grei­fen der Flam­men auf das Woh­nungs­in­ven­tar ver­hin­dert wer­den konn­te. So blieb es glück­li­cher­wei­se bei einem ange­brann­ten Tisch und ver­ruß­ten Wän­den. Die Bewoh­ne­rin blieb unver­letzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 2000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Sturm ver­ur­sacht Unfälle

Auf­grund des gest­ri­gen Stur­mes kam es zu zwei Unfäl­len, bei denen glück­li­cher­wei­se nie­mand ver­letzt wurde.

Ein 57jähriger befuhr mit sei­nem Opel Zafi­ra, an dem ein Anhän­ger befe­stigt war, gegen 13.00 Uhr die ERH 36 Rich­tung Grems­dorf. Auf­grund der star­ken Wind­bö­en wur­de der Anhän­ger auf die Gegen­fahr­bahn gedrückt. Zu die­sem Zeit­punkt kam ihm ein 74jähriger mit sei­nem VW Pas­sat ent­ge­gen der auf den Anhän­ger prall­te und beim Ver­such aus­zu­wei­chen in den Gra­ben fuhr. Bei dem Pas­sat ent­stand wirt­schaft­li­cher Totalschaden.

Bereits eine Stun­de vor­her befuhr ein 57jähriger mit sei­nem PKW die ST 2763 von Höch­stadt Rich­tung Mühl­hau­sen. Eben­falls auf­grund einer Wind­böe wur­de des­sen am Fahr­zeug ange­brach­ter Anhän­ger, auf Höhe des Steg­wie­sen­gra­bens, ange­ho­ben und kipp­te dadurch auf die rech­te Sei­te. Der PKW wur­de durch den Anhän­ger hin­ten ein­ge­dellt, beim Anhän­ger ent­stand ein Scha­den von ca. 4000 Euro. Zudem wur­de ein Leit­pfo­sten und die Leit­plan­ke durch den umge­kipp­ten Anhän­ger beschä­digt. Auch hier kam der Fah­rer mit dem Schrecken davon.