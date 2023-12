Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ein­bruch in Land­rats­amt – Zeu­gen gesucht

COBURG. Am Don­ners­tag­abend bra­chen Unbe­kann­te in das Land­rats­amt Coburg ein und stah­len Bar­geld. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Ein Zeu­ge ent­deck­te am spä­ten Don­ners­tag­abend ein beschä­dig­tes Fen­ster am Gebäu­de des Land­rats­am­tes in der Wil­helm-Ruß-Stra­ße und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Die Täter hat­ten sich ver­mut­lich im Zeit­raum zwi­schen 20.15 Uhr und 22.35 Uhr Zutritt zu den Räum­lich­kei­ten ver­schafft. Anschlie­ßend öff­ne­ten sie gewalt­sam einen Kas­sen­au­to­ma­ten und stah­len tau­sen­de Euro Bar­geld, bevor sie uner­kannt flüch­te­ten. Der genaue Sum­me muss noch geklärt wer­den, dürf­te sich aber ver­mut­lich im nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Bereich bewegen.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht Zeu­gen. Wer am Don­ners­tag­abend in der Wil­helm-Ruß-Stra­ße Wahr­neh­mun­gen gemacht hat, die im Zusam­men­hang mit dem Ein­bruch ste­hen könn­ten, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg.

Unfall­flucht auf Park­platz von Kindergarten

Coburg. Ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer tou­chier­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag in der Zeit von 14.05 und 14.20 Uhr ver­mut­lich beim Ein- oder Aus­par­ken einen gepark­ten grau­en Seat Leon. Dabei rich­te­te er bei dem auf dem Park­platz des Kin­der­gar­tens in der Neu­stadter Stra­ße abge­stell­ten Fahr­zeug einen Scha­den an der Fah­rer­tü­re in Höhe von etwa 600,- Euro an. Die Poli­zei in Coburg ermit­telt wegen Unfall­flucht und bit­tet unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 um Zeugenhinweise.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Über­flu­tung

Am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 17:25 Uhr wur­de der Poli­zei Kro­nach mit­ge­teilt, dass die Bahn­un­ter­füh­rung auf der B89 bei Haß­lach unter Was­ser steht. Nach der­zei­ti­gem Kennt­nis­stand kam es auf­grund eines defek­ten Was­ser­durch­gangs­roh­res, unter­halt der Bahn­strecke Kro­nach – Lud­wigs­stadt, zu Was­ser­rück­stau­un­gen. Die­se führ­ten dazu, dass die Bahn­un­ter­füh­rung unter Was­ser gesetzt wur­de. Sowohl der Schie­nen­ver­kehr auf der Bahn­strecke, als auch die B 89, muss­te des­halb gesperrt wer­den. Das THW wur­de zur tech­ni­schen Hil­fe­lei­stung hin­zu­ge­zo­gen und ist der­zeit noch mit Abpump­maß­nah­men befasst. Wie lan­ge die Repa­ra­tur­ar­bei­ten am Was­ser­durch­lass noch andau­ern, ist nach der­zei­ti­gem Stand noch unbekannt.

Hyun­dai-Fah­rer begeht Fahrerflucht

Kro­nach: Auf dem Kun­den­park­platz der Spar­kas­sen­haupt­stel­le in der Kulm­ba­cher Stra­ße kam es am Don­ners­tag­nach­mit­tag zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Gegen 15:40 Uhr park­te der Geschä­dig­te mit sei­nem Nis­san auf dem Kun­den­park­platz in einer der Quer­park­buch­ten und saß in sei­nem Fahr­zeug. Er bemerk­te plötz­lich einen Schlag und saß, wie ein Hyun­dai-Fah­rer aus einer Park­bucht gegen­über aus­park­te und offen­sicht­lich gegen sei­nen Pkw gefah­ren war. Der Geschä­dig­te stieg sofort aus und mach­te auf sich auf­merk­sam. Der Fah­rer des Hyun­dai fuhr ein­fach wei­ter, ohne sich um sei­ne Ver­pflich­tun­gen als Unfall­be­tei­lig­ter zu küm­mern. Am Nis­san ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 2000,- Euro. Gegen den Hyun­dai-Fah­rer lau­fen Ermitt­lun­gen wegen Verkehrsunfallflucht.

Bei Fake­shop bestellt

Teu­schnitz: Eine Frau aus dem Bereich Teu­schnitz erstat­te­te die­se Woche bei der Poli­zei Kro­nach Straf­an­zei­ge wegen Betrugs. Die Geschä­dig­te hat­te Anfang Dezem­ber bei einem Online-Shop einen Kamin­ofen im Wert von 170,- Euro erwor­ben und den Kauf­preis auf ein spa­ni­sches Kon­to über­wie­sen. Bis dato hat die Frau kei­ne Ware erhal­ten und fest­stel­len müs­sen, dass sie offen­sicht­lich einem Fake-Shop auf­ge­lau­fen ist.

Motor­sä­gen gestohlen

Kro­nach: Im Stadt­teil Fisch­bach kam es in der Zeit von Mitt­woch auf Don­ners­tag zum Dieb­stahl von zwei Motor­sä­gen. Die bei­den Ket­ten­sä­gen der Mar­ke STIHL waren zur Tat­zeit am Heck eines gepark­ten Trak­tors auf­be­wahrt und von einem unbe­kann­ten Täter gestoh­len wor­den. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich in unmit­tel­ba­rer Nähe des Wohn­hau­ses des Geschä­dig­ten. Der Wert der ent­wen­de­ten Sägen liegt bei etwa 3000,- Euro.