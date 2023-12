Öff­nungs­zei­ten zwi­schen Weih­nach­ten und Neujahr

Im Hof­Bad und der HofSauna gel­ten wäh­rend der Weih­nachts­fe­ri­en geson­der­te Öffnungszeiten:

Das Hof­Bad hat an Hei­lig­abend und am ersten Weih­nachts­fei­er­tag geschlos­sen. Am zwei­ten Weih­nachts­fei­er­tag öff­net das Bad von 9 bis 21 Uhr und kann bis ein­schließ­lich Sams­tag, 30.12.2023, zu den regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten besucht wer­den. An Sil­ve­ster und Neu­jahr bleibt das Hof­Bad geschlos­sen. Ab Diens­tag, 02.01.2024, gel­ten die regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten. Am 06.01.2024 ist das Hof­Bad auf­grund des Fei­er­tags nur bis 21 Uhr geöffnet.

Auch die HofSauna hat an Hei­lig­abend und am ersten Weih­nachts­fei­er­tag sowie an Sil­ve­ster und Neu­jahr geschlos­sen. Am 26.12.2023 und am 06.01.2024, öff­net die Sau­na auf­grund des Fei­er­tags von 9 bis 21 Uhr. An den ande­ren Tagen gel­ten die regu­lä­ren Öff­nungs­zei­ten. Die Damensauna an den Don­ners­ta­gen fin­det wie gewohnt statt. Auf der Inter­net­sei­te www​.hof​bad​.de sind die Öff­nungs­zei­ten noch­mals aufgelistet.