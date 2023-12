Neu­es Ange­bot des Stadt­bau­hofs: Im Bay­reu­ther Wert­stoff­hof an der Dros­sen­fel­der Stra­ße 4 wird mit Beginn des neu­en Jah­res die Mög­lich­keit eröff­net Tex­til­ab­fäl­le abzugeben.

Alte Tex­ti­li­en kön­nen ab Anfang Janu­ar von den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern selbst in die bereit­ste­hen­den Sam­mel­con­tai­ner ein­ge­wor­fen wer­den. Das Team des Stadt­bau­hofs bit­tet in die­sem Zusam­men­hang dar­um, die Tex­ti­li­en nicht lose bezie­hungs­wei­se unver­packt in die Con­tai­ner zu wer­fen, son­dern vor­her in geeig­ne­ten Säcken zu verpacken.

Fol­gen­de Alt­tex­ti­li­en kön­nen ein­ge­wor­fen wer­den: Sau­be­re und noch trag­ba­re Beklei­dung, Haus- und Heim­tex­ti­li­en wie Bett­wä­sche, Feder­bet­ten, Kis­sen, Tisch­wä­sche oder Badt­ex­ti­li­en, paar­wei­se Schu­he, Taschen wie zum Bei­spiel Hand­ta­schen, Schul- oder Sport­ta­schen sowie Ruck­säcke und Spiel­wa­ren wie Plüsch­tie­re oder Puppen.

Nicht ange­nom­men wer­den und daher über die Rest­müll­ton­ne zu ent­sor­gen sind: Ver­schmutz­te, defek­te oder nas­se Ware, Tex­til­re­ste, Tep­pi­che oder Tep­pich­bö­den sowie Matratzen.

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen ste­hen die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Stadt­bau­hofs unter der Tele­fon­num­mer 0921 25–1845 zur Ver­fü­gung. Infos gibt’s zudem online unter www​.stadt​bau​hof​.bay​reuth​.de.