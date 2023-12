Die Nach­bar­schafts­hil­fe in Bad Steben und Orts­tei­len hat Ver­stär­kung durch Tho­mas Brü­gel (auch Senio­ren­be­auf­trag­ter des Mark­tes Bad Steben) bekommen.

Die Nach­bar­schafts­hil­fe ist ein ehren­amt­li­cher Dienst, der Men­schen mit Beein­träch­ti­gung gele­gent­li­che, all­tags­un­ter­stüt­zen­de Hil­fen anbie­tet. Sie errei­chen uns am Diens­tag von 9.30 bis 11.30 Uhr in unse­rem Büro im Rat­haus Bad Steben sowie unter der Tele­fon­num­mer 7427 von Mon­tag bis Frei­tag in der Zeit von 9.00 bis 18.00 Uhr (außer an Feiertagen).

Wir arbei­ten ehren­amt­lich, soll­te das Tele­fon ein­mal nicht besetzt sein, rufen sie bit­te spä­ter noch ein­mal an.