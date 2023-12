Meg­ger lässt BBL-Kreis­tags­frak­ti­on und Par­tei­un­ab­hän­gi­ge tief blicken

Die halb­jähr­li­che Exkur­si­on der BBL-Kreis­tags­frak­ti­on und vie­ler par­tei­lo­ser Bür­ger­mei­ster führ­te in die Stadt Bau­nach. Genau­er gesagt zu Meg­ger. Wer sich dar­un­ter anfangs nichts vor­stel­len konn­te, wur­de durch die dyna­mi­sche Unter­neh­mens­prä­sen­ta­ti­on von Hans Uwe Koch, Geschäfts­füh­rer DE und Fried­rich Enkert, Geschäfts­füh­rer Ver­trieb DE, sowie von Sascha Kuf­lik, SebaKMT Ver­trieb Inter­na­ti­on, zum begei­ster­ten Fan von Feh­ler­or­dungs­sy­ste­men. Vor allem die mess­tech­ni­schen Gerä­te für alle Arten von Was­ser­ver­sor­gungs­net­zen haben es den Kom­mu­nal­po­li­ti­ke­rin­nen und ‑poli­ti­kern ange­tan. Kein Wun­der, bei den Erfol­gen die in Sachen Wirt­schaft­lich­keit und Nach­hal­tig­keit damit zu erzie­len sind. Noch dazu wer­den Daten­log­ger & Co in Bau­nach ent­wickelt und pro­du­ziert. Die Kun­den fin­den sich über den gan­zen Glo­bus ver­teilt. Aber auch direkt vor der Haus­tür. Logisch, dass die Stadt Bau­nach die Pro­dukt­pa­let­te von SebaKMT by Meg­ger im Ein­satz hat und natür­lich hat sich das auch schon bei meh­re­ren Gemein­den im Land­kreis Bam­berg bewährt. Inner­halb kür­ze­ster Zeit las­sen sich somit Ver­lust­punk­te im Trink­was­ser-Netz fin­den und ortungs­ge­nau schlie­ßen. Was sich wie Zau­be­rei anhört, ist höch­stes tech­no­lo­gi­sches Niveau – Made in Baunach.

Im Anschluss stand ein Besuch des Wahr­zei­chens der Stadt Bau­nach an. Tobi­as Rop­pelt, Erster Bür­ger­mei­ster Stadt Bau­nach, erläu­ter­te, was es mit den „Höl­zer­nen Män­ner“ auf sich hat. Näm­lich, ein von zwei Män­nern gezier­tes, gro­ßes Holz­tor von 1710. Die­ses wur­de auf­wen­dig restau­riert und steht nun wit­te­rungs­ge­schützt in der histo­ri­schen Zehnt­scheu­ne, die eben­falls gera­de mit Mit­teln der Städ­te­bau­för­de­rung saniert wurde.

Die Inschrift auf dem Quer­bal­ken lau­tet: „Wer unter die­sem Tor hin­ein geht und dem sein Sinn nach Steh­len steht, der wäre mir lie­ber er blie­be drau­ßen, denn ich habe dar­in Kat­zen, die sel­ber mausen.“

Die Abschluss­be­spre­chung fand im fami­li­en­ge­führ­ten Gast­hof Sip­pel Bau­nach statt – dazu gab’s das legen­dä­re „Appe­tits­brot“.

Die BBL-Kreis­tags­mit­glie­der, Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Sig­rid Rein­fel­der, Stell­ver­tre­te­rin Regi­na Wohl­part, Gise­la Hof­mann, Georg Hol­let, Kas­sier Micha Mohr sowie die Bür­ger­mei­ster Tobi­as Rop­pelt (Stadt Bau­nach), Nor­bert Gra­s­ser (Gemein­de Königs­feld), Micha­el Sen­ger (Markt Zap­fen­dorf) und Mario Wolff (Gemein­de Wals­dorf) sind begeistert.

Die Teil­neh­men­den waren sich einig, der Land­kreis Bam­berg hat mit sei­nen 36 Gemein­den eine unglaub­lich kul­tu­rel­le und kuli­na­ri­sche Viel­falt vor­zu­wei­sen. Klar ist auch, die sowohl glo­bal als auch regio­nal fun­gie­ren­den Unter­neh­men sind aus­schlag­ge­bend für unse­ren star­ken Wirt­schafts­stand­ort Land­kreis Bamberg.