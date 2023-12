Der Hum­mel­ta­ler Flo­ri­an Wie­demann bleibt Vor­sit­zen­der der Freie Wäh­ler-Kreis­ver­ei­ni­gung Bay­reuth-Land. Bei der Mit­glie­der­ver­samm­lung in der Dre­scher­hal­le Moritz­reuth in der Gemein­de Hum­mel­tal wur­de der 42-Jäh­ri­ge ein­stim­mig wie­der­ge­wählt. Mit Tan­ja Scherm (Spei­chers­dorf), Tho­mas Kon­schak (War­men­stein­ach) und Domi­nik Bogner (Wai­schen­feld) gibt es drei neue Gesich­ter im Kreisvorstand.

Wäh­rend Bogner als Schrift­füh­rer und Kon­schak als Schatz­mei­ster gewählt wur­den, ist Scherm eine von vier Stell­ver­tre­tern bzw. Stell­ver­tre­te­rin­nen. Eben­falls als Stell­ver­tre­ter bzw. Stell­ver­tre­te­rin­nen fun­gie­ren Sybil­le Pichl (Eckers­dorf), Mar­ti­na Mey­er-Goll­wit­zer (Wei­den­berg) und Mar­tin Dann­häu­ßer (Creu­ßen). Kon­schak folgt Erwin Mor­ba (Creu­ßen) nach, der sich nicht mehr zur Wahl stellte.

In sei­nem Bericht ging Wie­demann ins­be­son­de­re auf die Land­tags- und Bezirks­wahl ein. Der Rück­blick fiel mehr als posi­tiv aus. In Ober­fran­ken sind die Frei­en Wäh­ler nun sowohl im Land­tag als auch im Bezirks­tag mit drei Man­dats­trä­gern ver­tre­ten. Wäh­rend Ste­fan Früh­bei­ßer auf der ober­frän­ki­schen Land­tags­li­ste von Platz vier auf Platz drei klet­ter­te, kam Flo­ri­an Wie­demann auf der ober­frän­ki­schen Bezirks­tags­li­ste von Platz drei auf Platz zwei. Weil auch Rai­ner Lud­wig und Klaus Peter Söll­ner aus dem Hun­de­kno­chen-Stimm­kreis in den Land­tag bzw. Bezirks­tag ein­zo­gen, ist der kom­plet­te Land­kreis Bay­reuth bestens in den Gre­mi­en ver­tre­ten. Her­vor­ra­gen­de Ergeb­nis­se erziel­ten auch die Listen­kan­di­da­tin­nen und ‑kan­di­da­ten Tan­ja Scherm (Land­tag), Sybil­le Pichl und Frank Hof­mann (bei­de Bezirks­tag). In Bay­ern wur­den die Frei­en Wäh­ler mit 15,8 % zweit­stärk­ste Kraft. „Wir haben so gut wie nie mit der Kreis­ver­ei­ni­gung Bay­reuth-Stadt zusam­men­ge­ar­bei­tet. Dar­über hin­aus hat­ten wir ein Kan­di­da­ten­team, das hoch­ka­rä­tig besetzt war. Bei­des hat sich im Ergeb­nis äußerst posi­tiv aus­ge­wirkt“, freu­te sich Wie­demann. Ähn­lich äußer­te sich Neu-MdL Früh­bei­ßer, der einen Ein­blick in sei­ne Tätig­keit in Mün­chen gab.

Die Erfol­ge in der Regie­rungs­ko­ali­ti­on machen sich auch bei der Mit­glie­der­zahl bemerk­bar. Waren es 2017 noch 36 Mit­glie­der, zählt die Freie Wäh­ler Kreis­ver­ei­ni­gung Bay­reuth-Land mitt­ler­wei­le 52 Mitglieder.