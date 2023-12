Kin­der- und Jugend­schutz ist ele­men­tar wich­tig in allen Berei­chen, in denen sich Kin­der und Jugend­li­che auf­hal­ten. Neben den übli­chen Insti­tu­tio­nen wie Schu­len und Kin­der­ta­ges­stät­ten liegt der Fokus des Kreis­ju­gend­rings Erlan­gen-Höch­stadt aller­dings auf dem Frei­zeit­be­reich und der außer­schu­li­schen Bil­dung. Seit mehr als 10 Jah­ren beschäf­tigt man sich dort mit der Prä­ven­ti­on sexua­li­sier­ter Gewalt. Um Kin­der und Jugend­li­che effek­tiv vor sexua­li­sier­ter Gewalt zu schüt­zen, brau­chen Ver­ei­ne und Orga­ni­sa­tio­nen Schutz­kon­zep­te. Die über­wie­gen­de Mehr­heit der Kin­der- und Jugend­ar­beit in Land­kreis nimmt Ein­sicht in das erwei­ter­te Füh­rungs­zeug­nis von Ehren­amt­li­chen, aber ein wei­ter­ge­fass­tes Schutz­kon­zept haben nur weni­ge. Ver­ei­ne im Land­kreis kön­nen sich vom Kreis­ju­gend­ring dahin­ge­hend bera­ten las­sen. Gemein­sam wer­den die Struk­tu­ren des Ver­eins ange­schaut und anschlie­ßend wird zusam­men über­legt, wel­che Bau­stei­ne eines Schutz­kon­zep­tes passen.

Genau dies hat der ASV Möh­ren­dorf getan. Mit über 540 Kin­dern und Jugend­li­chen besteht der Sport­ver­ein zu fast 40% der Gesamt­mit­glie­der aus Kin­dern und Jugend­li­chen. Der Vor­stand sieht den Schutz vor jeg­li­cher Gewalt, als eine gro­ße Ver­pflich­tung gegen­über den ihnen anver­trau­ten Kin­dern, Jugend­li­chen und deren Eltern.

Der Ver­ein hat daher zusam­men mit Ange­la Pan­zer vom Kreis­ju­gend­ring Erlan­gen-Höch­stadt, ein Prä­ven­ti­ons­kon­zept zum Kin­der- und Jugend­schutz fer­tig­ge­stellt. Dies beinhal­tet unter ande­rem kla­re Ver­hal­tens­richt­li­ni­en mit einem Ver­hal­tens­ko­dex in Anleh­nung an den Deut­schen Olym­pi­schen Sport­bund, Vor­ge­hens­wei­sen im Ver­dachts­fall, dem Erken­nen und Vor­beu­gen von mög­li­chen Vor­fäl­len sowie die Sen­si­bi­li­sie­rung des ehren­amt­li­chen Personals.

Zum neu­en Schutz­kon­zept gehört auch die Ernen­nung von Ver­trau­ens­per­so­nen. Cari­na Pri­mas und Andre­as Lorenz sind erste ver­trau­li­che Ansprech­part­ner, z.B. im Ver­dachts­fall. Sie wol­len auch ein Koope­ra­ti­ons- und Infor­ma­ti­ons­netz­werk mit ande­ren Sport­ver­ei­nen und exter­nen Part­nern der Kin­der- und Jugend­hil­fe aufbauen.

Ger­ne kön­nen sich Ver­ei­ne bei den Ver­trau­ens­per­so­nen vom ASV Möh­ren­dorf oder Ange­la Pan­zer, (angela.​panzer@​kjr-​erh.​de) mel­den, wenn sie eben­falls Ver­trau­ens­per­so­nen haben, damit ein Tref­fen orga­ni­siert wer­den kann und der Kin­der- und Jugend­schutz im Land­kreis vor­an­ge­bracht wird.