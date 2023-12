„Das Pro­gramm für das erste Quar­tal 2024 des KAB Bil­dungs­werks Bam­berg ist online, die Kurs­an­mel­dung ist ab sofort mög­lich“, infor­miert Michae­la Hof­mann, KAB Bil­dungs­werk Bamberg.

Es beschäf­tigt sich zum einen mit aktu­el­len The­men und Fra­ge­stel­lun­gen: „Von einer Kri­se in die näch­ste?! Poli­tik und Gesell­schaft im dau­ern­den Bela­stungs­zu­stand.“, „Die elek­tro­ni­sche Pati­en­ten­ak­te – was Sie dar­über wis­sen soll­ten!“, „Hat Jesus eine Kir­che gewollt – und wenn ja, wel­che?“ und „Von Bil­der­ken­nung bis ChatGPT – eine Ein­füh­rung in Künst­li­che Intelligenz“.

Es beinhal­tet zum ande­ren KAB-typi­sche The­men: „Arbei­ten und Gesund­blei­ben“, „Die Zukunft der Ren­te: Her­aus­for­de­run­gen und Chan­cen“ und „F.I.R.E. – So früh wie mög­lich in Ren­te gehen.“ Die Kur­se fin­den in bewähr­ter Form online und in Prä­senz statt.

Geplant sind auch neue Ver­an­stal­tungs­for­ma­te an neu­en Ver­an­stal­tungs­or­ten wie ein „Polit-Talk am Vor­mit­tag: Ihr Aus­tausch zu aktu­el­len The­men für neue Erkennt­nis­se“ im Bam­ber­ger Schlen­kerla, der 2024 vier Mal statt­fin­den soll.

„Wir arbei­ten sowohl mit bekann­ten und geschätz­ten Refe­ren­ten wei­ter und haben aber auch neue Gesich­ter gewon­nen. Für März, April und Mai sind zudem noch wei­te­re High­lights und Neue­run­gen geplant, über die wir in Kür­ze berich­ten wer­den“, so Hofmann.