Die Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain.Jura blickt zurück auf ein erfolg­rei­ches Jahr 2023. Die Gäste­zah­len lie­gen über dem Vor-Coro­na-Jahr 2019 und zahl­rei­che Pro­jek­te konn­ten wei­ter­ent­wickelt oder fer­tig­ge­stellt werden.

Das ist Neu!

Seit 2023 erscheint die Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain.Jura in neu­em Design, mit neu­em Logo und neu­er Home­page (www​.ober​main​-jura​.de). „Die neue Home­page ist das Aus­hän­ge­schild der tou­ri­sti­schen Ver­mark­tung“, freut sich die Geschäfts­füh­re­rin der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain.Jura Andrea Musi­ol. „Die Home­page gibt wert­vol­le Tipps, die Regi­on aktiv zu erle­ben. Frei­zeit­mög­lich­kei­ten für die gan­ze Fami­lie wer­den eben­so vor­ge­stellt wie Ein­kehr­mög­lich­kei­ten, hei­mi­sche Pro­duk­te oder beson­de­re Orte. Abwechs­lungs­rei­che Sto­rys und den ein oder ande­ren Geheim­tipp fin­den Gäste und Ein­hei­mi­sche in dem inte­grier­ten Tourismusblog.“

Erst­mals gab es 2023 auch einen Online-Advents­ka­len­der. 24 tol­le Prei­se wie ein Ther­men­be­such, Gut­schei­ne von Direkt­ver­mark­tern und Frei­zeit­ein­rich­tun­gen oder lecke­re Genuss­pa­ke­te ver­steck­ten sich hin­ter den Türchen.

Begei­ste­rung für die Regi­on wecken

… dar­um geht es bei vie­len Aktio­nen der Tou­ris­mus­re­gi­on. Gewinn­spie­le über Social-Media, eine deutsch­land­wei­te Kam­pa­gne zu dem The­ma Bier und ein mehr­tä­gi­ger Mes­se­be­such auf dem Cara­v­an­sa­lon Düs­sel­dorf sind nur eini­ge Bei­spie­le dafür. Auch an Info­stän­den in der Regi­on, wie beim Korb­markt oder den Lie­dern auf Banz, konn­ten sich Inter­es­sier­te über die Regi­on informieren.

Wan­dern zwi­schen Main und Jura

Allein die mehr als 1.000 beschil­der­ten Wan­der­we­ge zei­gen, wie wich­tig das The­ma „Wan­dern“ für die Regi­on ist. 2023 wur­de daher das gebiets­über­grei­fen­de Koope­ra­ti­ons­pro­jekt „Wan­der­leit­sy­stem Frän­ki­sche Schweiz“ abge­schlos­sen. Eine ein­heit­li­che Beschil­de­rung, ein kosten­lo­ses End­kun­den­por­tal sowie eine Wan­der­bro­schü­re sind das Ergeb­nis und sol­len dazu bei­tra­gen, die Frän­ki­sche Schweiz – zu der auch Tei­le der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain.Jura gehö­ren – als Wan­der­re­gi­on bekann­ter zu machen. Die kosten­lo­se Bro­schü­re mit Rou­ten­vor­schlä­gen und span­nen­den Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen ist kosten­los bei der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain.Jura erhält­lich. Direkt zum Tou­ren­por­tal geht es hier: www​.wan​der​re​gi​on​-fraen​ki​sche​-schweiz​.de.

Ein wei­te­res High­light: Der zer­ti­fi­zier­te Rund­wan­der­weg „Got­tes­gar­ten­run­de Süd“ wur­de zur Wahl für Deutsch­lands schön­sten Wan­der­weg 2024 aus­ge­wählt. „Gemein­sam mit neun ande­ren Mehr­ta­ges­wan­de­run­gen geht die Got­tes­gar­ten­run­de Süd nun ins Ren­nen um Deutsch­lands schön­sten Wan­der­weg 2024. Schon allein die Nomi­nie­rung ist ein Erfolg für uns und ist eine Aner­ken­nung für die tol­le Arbeit der vie­len ehren­amt­li­chen Wege­war­te, die sich um die Instand­hal­tung des Weges küm­mern“, so Andrea Musi­ol. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Wahl fol­gen Anfang 2024.

Erleb­nistou­ren

Ein Pro­jekt, dass bereits seit 2018 erfolg­reich durch­ge­führt wird, sind die Erleb­nistou­ren. Egal ob beim Bier­ta­sting, der Moun­tain­bike-Tour oder dem Pick­nick mit dem Wan­der­schä­fer – alle Tou­ren ver­spre­chen ein­zig­ar­ti­ge Erleb­nis­se: Beson­de­re Land­schaf­ten, sport­li­che Akti­vi­tät, Ein­blicke ins regio­na­le Hand­werk oder lecke­ren Genuss. Erst­ma­lig gab es auch im ver­gan­ge­nen Jahr eine gemein­sa­me Bro­schü­re aller Gemein­den zu den geführ­ten Erleb­nistou­ren. Auch für 2024 ste­hen die Ter­mi­ne bereits fest und sind in Kür­ze unter www​.vhs​-lif​.de buchbar.

Zah­len

Auch wenn die Regi­on zu den klei­ne­ren Tou­ris­mus­re­gio­nen Fran­kens zählt, blei­ben die Gäste durch­schnitt­lich 3,1 Tage in der Regi­on und damit deut­lich län­ger als im frän­ki­schen (2,3 Tage) und baye­ri­schen (2,6 Tage) Durch­schnitt. Ins­ge­samt 192.410 Gäste­an­künf­te (+ 10,7 % zum Vor­jah­res­zeit­raum) und 594.614 Gäste­über­nach­tun­gen (+ 8,2 %) konn­ten ver­zeich­net wer­den (Stand: Okto­ber 2023).

Das vier­köp­fi­ge Team der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain.Jura mit Sitz in der Kro­na­cher Stra­ße 13 in Lich­ten­fels ist neben der Ver­mark­tung der Tou­ris­mus­re­gi­on und der oben auf­ge­führ­ten Pro­jek­te u.a. zustän­dig für die Bera­tung und Infor­ma­ti­on von Gästen, Durch­füh­rung von Ver­an­stal­tun­gen, Zer­ti­fi­zie­run­gen von Feri­en­woh­nun­gen, Aus­wei­sung und Betreu­ung von Rad- und Wan­der­we­gen und Ansprech­part­ner für tou­ri­sti­sche Belan­ge. Herz­li­chen Dank an die zahl­rei­chen enga­gier­ten Akteu­re, ohne die die­ser Erfolg nicht mög­lich gewe­sen wäre.