Ver­an­stal­tun­gen sind ab 01. Febru­ar 2024 online buchbar

Schon seit Jah­ren enga­gie­ren sich Stadt und Land­kreis Bam­berg gemein­sam mit vie­len wei­te­ren Koope­ra­ti­ons­part­ne­rin­nen und ‑part­nern für eine fami­li­en­freund­li­che Regi­on. Ein belieb­tes Pro­jekt der Fami­li­en­re­gi­on Bam­berg ist das Bam­ber­ger Feri­en­aben­teu­er. Seit einem Jahr­zehnt kön­nen über die Home­page des Bam­ber­ger Feri­en­aben­teu­ers von Stadt und Land­kreis Bam­berg ganz­wö­chi­ge Betreu­ungs­an­ge­bo­te online gebucht wer­den. Nun wur­de die Home­page voll­stän­dig neu ent­wickelt und an aktu­el­le Bedürf­nis­se ange­passt. Sie zeigt sich zukünf­tig noch nut­zer­freund­li­cher und übersichtlicher.

Mög­lich gemacht wur­de die Neu­ent­wick­lung durch das För­der­pro­gramm „Smart City Bam­berg“. In enger Abstim­mung mit den Ver­ant­wort­li­chen und dem Soft­ware­ent­wick­ler konn­te in den ver­gan­ge­nen Mona­ten eine moder­ne und nach­hal­ti­ge Lösung ent­wickelt wer­den. Ab sofort ist das neue Buchungs­por­tal wie gewohnt unter www​.feri​en​aben​teu​er​-bam​berg​.de erreichbar.

Das neu gestal­te­te Por­tal bringt vie­le Inno­va­tio­nen mit sich. Das Anle­gen eines Nut­zer­pro­fils, in dem alle fami­li­en­an­ge­hö­ri­gen Kin­der ange­ge­ben wer­den kön­nen, erleich­tert die Buchun­gen der Eltern. Dadurch ist es zukünf­tig mög­lich, ver­schie­de­ne Ver­an­stal­tun­gen für meh­re­re Kin­der gleich­zei­tig zu buchen. Außer­dem kann über das Pro­fil jeder­zeit der Über­blick über die gebuch­ten Ver­an­stal­tun­gen und erfolg­ten Zah­lun­gen behal­ten wer­den. Mög­li­che Ermä­ßi­gun­gen kön­nen zukünf­tig auch unab­hän­gig von einer Buchung bereits im Nut­zer­pro­fil hin­ter­legt und bean­tragt werden.

Beson­de­re Part­ner­schaf­ten ermög­li­chen viel­fäl­ti­ges Programm

Auf Kin­der aus Stadt und Land­kreis Bam­berg war­ten wie­der 38 abwechs­lungs­rei­che Ver­an­stal­tun­gen. In den Oster‑, Pfingst‑, Som­mer- und Herbst­fe­ri­en kön­nen die Kin­der von 6 bis 14 Jah­ren aus zahl­rei­chen ganz­wö­chi­gen Ange­bo­ten wäh­len, wie zum Bei­spiel die Hüt­ten­stadt­wo­che, ein Pira­ten­zelt­la­ger, einer Action­wo­che oder einem Skate-Ange­bot. Auch am Buß- und Bet­tag bie­tet das Feri­en­aben­teu­er eine Betreu­ung an. Buchungs­start ist der 01. Febru­ar 2024. Die Ver­an­stal­tun­gen sind ab sofort im Por­tal unter www​.feri​en​aben​teu​er​-bam​berg​.de einsehbar.

19 Unter­neh­men aus der Regi­on unter­stüt­zen und för­dern das Bam­ber­ger Feri­en­aben­teu­er. Damit lei­sten sie einen akti­ven Bei­trag zu Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf für ihre Beschäf­tig­ten, aber auch für die gesam­te Regi­on. Dank der Unter­stüt­zung durch die Unter­neh­men blei­ben die Teil­nah­me­be­trä­ge für alle Fami­li­en gering.

Feri­en­aben­teu­er für alle!

In Koope­ra­ti­on mit „Regi­on-Bam­berg inklu­siv“ der Offe­nen Behin­der­ten­ar­beit der Lebens­hil­fe Bam­berg wer­den inklu­si­ve Rah­men­be­din­gun­gen geschaf­fen, so dass auch Kin­der und Jugend­li­che mit Behin­de­rung am regu­lä­ren Feri­en­aben­teu­er teil­neh­men kön­nen. Für Kin­der mit Assi­stenz­be­darf kön­nen kosten­los Assi­stenz­kräf­te bereit­ge­stellt wer­den. Fami­li­en mit gerin­gem Ein­kom­men und kin­der­rei­che Fami­li­en kön­nen beson­de­re Ermä­ßi­gun­gen nutzen.

Feri­en­aben­teu­er – kurz erklärt

Das Bam­ber­ger Feri­en­aben­teu­er ist ein Ange­bot der Fami­li­en­re­gi­on Bam­berg, das berufs­tä­ti­ge Eltern bei der Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf unter­stüt­zen möch­te. Stadt und Land­kreis Bam­berg bie­ten eine Home­page (www​.feri​en​aben​teu​er​-bam​berg​.de) an, über die Ver­an­stal­tun­gen des Feri­en­aben­teu­ers bequem gebucht wer­den kön­nen. Alle Ver­an­stal­tun­gen wer­den durch erfah­re­ne regio­na­le Anbie­ter durchgeführt.

· Das Feri­en­aben­teu­er rich­tet sich an Kin­der im Alter von 6 bis 14 Jah­ren aus Stadt und Land­kreis Bamberg

· Die Betreu­ung fin­det in den Oster‑, Pfingst‑, Sommer‑, Herbst­fe­ri­en und am Buß- und Bet­tag statt

· Die Ange­bo­te in den Feri­en sind ganz­wö­chi­ge Ver­an­stal­tun­gen mit täg­li­cher Betreu­ungs­zeit von min­de­stens 8 bis 15 Uhr

· Für Kin­der mit Behin­de­rung wer­den für bis zu 10 Ange­bots­ta­ge kosten­lo­se Assi­stenz­kräf­te bereit­ge­stellt. Die Kosten trägt die Fami­li­en­re­gi­on Bamberg.