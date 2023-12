Auf­grund der der­zeit hohen Zahl an Erkäl­tungs­krank­hei­ten rech­net die Kas­sen­ärzt­li­che Ver­ei­ni­gung Bay­erns (KVB) zu Weih­nach­ten und zum Jah­res­wech­sel mit mehr Anru­fen im Ärzt­li­chen Bereit­schafts­dienst und mit erhöh­tem Pati­en­ten­auf­kom­men in den KVB-Bereit­schafts­pra­xen. Obwohl das Per­so­nal in den Ver­mitt­lungs­zen­tra­len erneut auf­ge­stockt wur­de, sind zu den Haupt­an­ruf­zei­ten gewis­se War­te­zei­ten unter der Ruf­num­mer 116117 mög­lich. Die KVB emp­fiehlt, vor dem Anruf mög­lichst das Online-Ange­bot unter www​.116117​.de zu nut­zen, da dort vie­le Infor­ma­tio­nen, wie zum Bei­spiel die Öff­nungs­zei­ten der Bereit­schafts­pra­xen, schnel­ler abruf­bar sind als über die tele­fo­ni­sche Band­an­sa­ge unter der Ruf­num­mer 116117. Auch das „Pati­en­ten-Navi“ unter www​.116117​.de hilft bei der eige­nen Ein­schät­zung der Sym­pto­me und der geeig­ne­ten Behandlungspfade.

Der Vor­stand der KVB – Dr. Chri­sti­an Pfeif­fer, Dr. Peter Heinz und Dr. Clau­dia Rit­ter-Rupp – erklär­te dazu: „Win­ter­ty­pi­sche Infek­te sor­gen für einen hohen Andrang in den Pra­xen. Um die Ärz­tin­nen und Ärz­te, deren Teams und auch die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern unse­rer Ver­mitt­lungs­zen­tra­len zu ent­la­sten, appel­lie­ren wir an alle Anru­fer unter der 116117, Ver­ständ­nis auf­zu­brin­gen und Geduld zu haben. Allen Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten, die medi­zi­ni­scher Unter­stüt­zung bedür­fen, wird auch an den Fei­er­ta­gen so schnell wie mög­lich geholfen.“

In allen Pra­xen, wie auch den Bereit­schafts­pra­xen der KVB, arbei­ten Ärz­tin­nen und Ärz­te sowie Medi­zi­ni­sche Fach­an­ge­stell­te der­zeit an der Bela­stungs­gren­ze. Daher sind auch in den Bereit­schafts­pra­xen sowie im Fahr­dienst län­ge­re War­te­zei­ten bei beson­ders hoher Nach­fra­ge unver­meid­lich. Die KVB weist in die­sem Zusam­men­hang dar­auf hin, dass zwi­schen 27. und 29. Dezem­ber 23 kein zusätz­li­cher Bereit­schafts­dienst in Bay­ern ein­ge­rich­tet sein wird. An den Werk­ta­gen rund um Weih­nach­ten und Neu­jahr soll­ten sich Pati­en­ten daher wie üblich an ihre Haus- oder Fach­ärz­te wen­den, die im Fal­le von Abwe­sen­hei­ten eine kol­le­gia­le Ver­tre­tung organisieren.

Der Bereit­schafts­dienst unter der Ruf­num­mer 116117 stellt die ambu­lan­te ärzt­li­che Ver­sor­gung außer­halb der Sprech­stun­den­zei­ten sicher. Bei lebens­be­droh­li­chen Fäl­len wie auch schwe­ren Unfäl­len hin­ge­gen ist stets die Inte­grier­te Leit­stel­le unter der Not­ruf­num­mer 112 zu verständigen.