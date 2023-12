„Eine völ­lig neue Qualität“

Die erste Hälf­te ist geschafft: Auf der Nord­sei­te des Och­sen­kopfs fah­ren von nun an moder­ne Zeh­ner-Kabi­nen der Fir­ma Leit­ner. Land­rat Flo­ri­an Wie­demann sowie die Ver­ant­wort­li­chen des Zweck­ver­bands und der zustän­di­gen Bau­un­ter­neh­men haben ihr Ziel erreicht und den sport­li­chen Zeit­plan ein­ge­hal­ten. So konn­te die fei­er­li­che Ein­wei­hung der neu­en Seil­bahn am Frei­tag­vor­mit­tag plan­mä­ßig im Bei­sein des Mini­ster­prä­si­den­ten Dr. Mar­kus Söder, des Staats­se­kre­tärs Mar­tin Schöf­fel sowie wei­te­rer poli­ti­scher Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter über die Büh­ne gehen.

Durch die neu­en Kabi­nen erfah­ren Besu­che­rin­nen und Besu­cher am Och­sen­kopf eine völ­lig neue Trans­port­qua­li­tät. Die Fahrt mit den neu­en Bah­nen läuft schnel­ler, kom­for­ta­bler und vor allem bar­rie­re­frei ab. Weni­ger als sie­ben Minu­ten dau­ert eine Fahrt von der Tal­sta­ti­on in Bischofs­grün bis zum Gip­fel. Land­rat Flo­ri­an Wie­demann ist sich sicher: „Die­se Bah­nen bie­ten eine völ­lig neue Qua­li­tät und wer­den die Attrak­ti­vi­tät des Och­sen­kopfs mas­siv stei­gern.“ Und er ergänz­te: „Wir sind hier mit dem ambi­tio­nier­ten Ziel ange­tre­ten, in nur neun Mona­ten vom Abriss der alten Zwei­er-Bahn bis zur Ein­wei­hung der neu­en Zeh­ner-Kabi­nen alle Hür­den zu mei­stern. Das ist uns gelun­gen – und hier­für möch­te ich allen Betei­lig­ten danken!“

Der Land­rat beton­te zudem, dass das gesam­te Vor­ha­ben streng was­ser- und natur­schutz­recht­lich beglei­tet wur­de. „Dadurch, dass wir auf der bestehen­den Seil­bahn­tras­se geblie­ben sind, konn­ten wir die nöti­gen Ein­grif­fe in die Natur auf ein Mini­mum reduzieren.“

Über­blick über den Zeit­plan auf der Nordseite:

Beginn Abriss Seil­bahn und Gebäu­de: ab 27. März 2023

Fun­da­men­tar­bei­ten Strecke: ab Mit­te April 2023

Beginn Roh­bau­ar­bei­ten: ab Mit­te Mai 2023

Grund­stein­le­gung an der Berg­sta­ti­on: 03. Juli 2023

Stüt­zen­mon­ta­ge: ab Ende Juli 2023

Richt­fest an der Berg­sta­ti­on: 21. Sep­tem­ber 2023

Seil­zug: ab Anfang Okto­ber 2023

Pro­be­be­trieb : ab Novem­ber 2023

Fer­tig­stel­lung Gebäu­de: Dezem­ber 2023

Ein­wei­hung der Seil­bahn Nord: 22. Dezem­ber 2023

Im Früh­jahr 2024 star­tet dann die Erneue­rung der Seil­bahn auf der Süd­sei­te des Och­sen­kopfs. Auch hier soll die Ein­wei­hung weni­ge Tage vor Weih­nach­ten stattfinden.

För­de­rung durch den Freistaat

Die Kosten für die Seil­bahn Nord belau­fen sich auf 25,63 Mil­lio­nen Euro, wobei 30 Pro­zent vom Frei­staat Bay­ern geför­dert wer­den (7,69 Mio. Euro). Die Gesamt­för­de­rung für die Erneue­rung der Och­sen­kopf-Seil­bah­nen liegt bei 12,4 Mio. Euro.

Auch eini­ge poli­ti­sche Hoch­ka­rä­ter woll­ten es sich nicht neh­men las­sen, bei der Ein­wei­hung der neu­en Och­sen­kopf-Seil­bahn per­sön­lich vor­bei­zu­schau­en. Alle waren sich einig, dass die neu­en Kabi­nen der gesam­ten Fich­tel­ge­birgs­re­gi­on viel Schwung ver­lei­hen werden.

Stim­men zur Ein­wei­hung der Och­sen­kopf-Seil­bahn auf der Nordseite

Dr. Mar­kus Söder, Mini­ster­prä­si­dent des Frei­staats Bay­ern: „Ande­re spa­ren, wir in Bay­ern inve­stie­ren. Mit der Erneue­rung der Och­sen­kopf-Seil­bahn set­zen wir ein schö­nes und schwung­vol­les Zei­chen für die Regi­on. Unse­re Unter­stüt­zung ist groß – und das wird sie auch blei­ben. Ver­las­sen Sie sich bit­te darauf!“

Hubert Aiwan­ger, Staats­mi­ni­ster für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie: „Die Moder­ni­sie­rung der Seil­bah­nen am Och­sen­kopf war ein finan­zi­el­ler Kraft­akt auch für den Frei­staat Bay­ern. Ich habe mich für die Mit­tel in Höhe von 12,4 Mio. Euro ein­ge­setzt, um die­se ein­ma­li­ge Chan­ce zu nut­zen und dem Fich­tel­ge­bir­ge einen wich­ti­gen Wirt­schafts­im­puls zu geben.“

Thor­sten Glau­ber, Staats­mi­ni­ster für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz: „Der Och­sen­kopf ist ein Natur-High­light im Fich­tel­ge­bir­ge. Unse­re baye­ri­sche Natur­hei­mat soll für alle erleb­bar sein. Die bar­rie­re­freie Seil­bahn ist ein gro­ßer Gewinn für ganz Ober­fran­ken: für die Regi­on, für alle Berg­sport­ler und Natur­lieb­ha­ber. Durch effek­ti­ve Besu­cher­len­kungs­maß­nah­men sol­len öko­lo­gisch sen­si­ble Berei­che in der Gip­fel­re­gi­on des Och­sen­kopfs geschützt blei­ben. Der Och­sen­kopf soll zum Aus­hän­ge­schild Ober­fran­kens für natur­ver­träg­li­chen Tou­ris­mus werden.“