Die Situa­ti­on deut­scher Kran­ken­häu­ser ist wei­ter­hin ange­spannt und vie­le Stand­or­te schrei­ben rote Zah­len – in Bay­ern betrifft das sogar 9 von 10 Kli­ni­ken. Der Bun­des­ge­setz­ge­ber hat mit dem Kran­ken­haus­trans­pa­renz­ge­setz bereits am 19. Okto­ber 2023 ein umfang­rei­ches Maß­nah­men­pa­ket beschlos­sen, durch das kurz­fri­stig 7,7 Mil­li­ar­den Euro an drin­gend benö­tig­ten Liqui­di­täts­hil­fen flie­ßen soll­ten. Im Novem­ber ist das Gesetz jedoch von einer Mehr­heit der Län­der im Bun­des­rat ange­hal­ten wor­den. Auch für die Erar­bei­tung der Kran­ken­haus­re­form kann dies nega­ti­ve Fol­gen haben. Dazu äußert sich Johan­nes Wag­ner, Cobur­ger Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen und Mit­glied im Gesund­heits­aus­schuss wie folgt:

„Die Ver­wei­ge­rungs­hal­tung eini­ger Län­der – dar­un­ter auch Bay­ern – ist nicht nach­voll­zieh­bar. Die Blocka­de der Län­der scha­det vor allem den ohne­hin wirt­schaft­lich ange­schla­ge­nen Kran­ken­häu­sern, das betrifft uns auch ganz kon­kret hier in der Regi­on. Als Cobur­ger den­ke ich dabei an die wirt­schaft­lich schwie­ri­ge Lage von Regio­med und an die Kli­ni­ken in Coburg und den angren­zen­den Land­krei­sen. Drin­gend benö­tig­te Liqui­di­täts­hil­fen für die Kran­ken­häu­ser, die von den Län­dern selbst zuletzt häu­fig gefor­dert wur­den, wer­den somit ver­zö­gert. Im Gesetz sind Liqui­di­täts­hil­fen in Höhe von 7,7 Mil­li­ar­den Euro vorgesehen.

Gleich­zei­tig ver­su­chen eini­ge Bun­des­län­der offen­bar, die nöti­ge Kran­ken­haus­re­form zu behin­dern, allen vor­an der Frei­staat Bay­ern. Anders als von den Län­dern kri­ti­siert, war die Errich­tung eines Trans­pa­renz­ver­zeich­nis (Kran­ken­haus-Atlas) bereits Gegen­stand der zwi­schen Bund und Län­dern geein­ten Eck­punk­te zur Kran­ken­haus­re­form und somit Teil eines umfang­rei­chen Verständigungsprozesses.

Soll­te die Kran­ken­haus­re­form schei­tern, droht ein lang­sa­mes und unkon­trol­lier­tes Ster­ben von Kran­ken­häu­sern in Deutsch­land – ins­be­son­de­re in struk­tur­schwa­chen und länd­li­chen Regio­nen. Das müs­sen wir unbe­dingt ver­hin­dern. Dazu müs­sen alle Bun­des­län­der kon­struk­tiv an der Kran­ken­haus­re­form mit­wir­ken. Nur mit der Reform sichern wir auch in Zukunft eine bedarfs­ge­rech­te sta­tio­nä­re Gesundheitsversorgung.“