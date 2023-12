Bereits zum drit­ten Mal in Fol­ge haben die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Bosch-Wer­kes in Bam­berg im Rah­men der Wunsch­baum-Akti­on Weih­nachts­wün­sche erfüllt. In die­sem Jahr konn­ten kurz vor den Fei­er­ta­gen ins­ge­samt 415 Geschen­ke an Kin­der und Jugend­li­che aus ver­schie­de­nen sozia­len Ein­rich­tun­gen in Bam­berg und Umge­bung über­reicht werden.

Groß­ar­ti­ge Unter­stüt­zung der Wunsch­baum­ak­ti­on im Bam­ber­ger Werk

Seit Ende Novem­ber stan­den gro­ße Weih­nachts­bäu­me in den Kan­ti­nen des Bam­ber­ger Wer­kes. Geschmückt waren die­se mit Wunsch­zet­teln von Kin­dern und Jugend­li­chen. Bian­ca Zachert, die das Wunsch­baum-Pro­jekt mit Kol­le­gin­nen des Frau­en­netz­wer­kes lei­tet, erklärt: „Alle Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter hat­ten die Mög­lich­keit, sich einen Wunsch­zet­tel mit­zu­neh­men und Kin­der­wün­sche im Wert von rund 30 Euro zu erfül­len.“ Kurz vor Weih­nach­ten wur­den die Geschen­ke an Kin­der, deren Ange­hö­ri­ge nicht über die finan­zi­el­len Mit­tel für den Kauf des Geschen­kes ver­fü­gen, über­reicht. Dank der groß­ar­ti­gen Betei­li­gung konn­ten in die­sem Jahr ins­ge­samt 415 Wün­sche erfüllt wer­den, berich­tet Bian­ca Zachert und freut sich über das anhal­ten­de Enga­ge­ment im Werk.

Wie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren wur­den Kin­der und Jugend­li­che ver­schie­de­ner sozia­ler Ein­rich­tun­gen beschenkt. Dar­un­ter unter ande­rem die Cari­tas Jugend­hil­fe, die Tafel und ein Kin­der­gar­ten in Bam­berg. Die gro­ße Begei­ste­rung der Kin­der und Jugend­li­chen erfüllt alle Betei­lig­ten mit Freu­de und belohnt die Her­aus­for­de­run­gen der Akti­on. Denn bis alle ein­ge­gan­ge­nen Wün­sche von den Weih­nachts­bäu­men gepflückt, erfüllt, ver­packt und an den rich­ti­gen Emp­fän­ger aus­ge­hän­digt wer­den, erfor­dert jede Men­ge Orga­ni­sa­ti­on und Zeit: „Ich freue mich außer­or­dent­lich, dass sich so vie­le Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in Ihrer Frei­zeit für die­se wun­der­ba­re Sache enga­gie­ren und begei­stern. Mit die­ser Akti­on sor­gen wir von Bosch in Bam­berg für strah­len­de Gesich­ter“, freut sich der kauf­män­ni­sche Werk­lei­ter Mar­tin Schultz. Das Unter­neh­men unter­stüt­ze zahl­rei­che ehren­amt­li­che Pro­jek­te von Mit­ar­bei­tern jähr­lich mit einer finan­zi­el­len För­de­rung, so Schultz. „Die Wunsch­baum-Akti­on des Frau­en­netz­wer­kes ist zu einer festen Tra­di­ti­on im Werk gewor­den, die es allen Mit­ar­bei­ten­den auf ein­fa­chem Wege ermög­licht, sich sozi­al zu enga­gie­ren. Eine wun­der­ba­re Initia­ti­ve“, fasst der Werk­lei­ter zusammen