Der BBC Bay­reuth prä­sen­tiert vol­ler Stolz den neu­en Tri­kot­brust­spon­sor: Die Unter­neh­mens­grup­pe von Karl­heinz Ili­us. Dazu zäh­len unter ande­rem medi​ka​men​te​-per​-klick​.de und das Unter­neh­men Sani­klick, wel­ches Herr Ili­us zusam­men mit Flo­ri­an Hudetz, Inha­ber und Geschäfts­füh­rer der Hudetz Grup­pe, führt. Der Schrift­zug medi​ka​men​te​-per​-klick​.de wird ab sofort die BBC-Brust zie­ren. Dar­über hin­aus wer­den neben ent­spre­chen­den Ticket­lei­stun­gen auch wei­te­re Sicht­bar­kei­ten in der Hal­le präsentiert.

Zu Sani­klick gehö­ren Sani­täts­häu­ser in Hof und Schleiz, die Reha­tech­nik und ein Sto­ma­zen­trum in Zedt­witz sowie der Web­shop sani​klick​.de in Sel­bitz. Neben den bei­den Onlin­ever­sand­shops umfasst die Unter­neh­mens­grup­pe außer­dem die Luit­pold Apo­the­ke in Bad Steben, die Klick Apo­the­ke in Sel­bitz und die Alt­städ­ter Apo­the­ke in Hof. Die Erfolgs­ge­schich­te begann im Jahr 2004 mit dem Ziel, den Kun­den den besten Ser­vice und eine kom­pe­ten­te Bera­tung rund um das The­ma Arz­nei­mit­tel anzu­bie­ten. Was damals mit einem ganz klei­nen Team begann, ent­wickel­te sich schnell zu einer der füh­ren­den Onlineapo­the­ken Euro­pas. Heu­te beschäf­tigt das Unter­neh­men von Herrn Ili­us rund 200 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter und ver­sen­det täg­lich etwa 20.000 Pakete.

Im März 2017 erwei­ter­te Apo­the­ker Karl­heinz Ili­us sein Unter­neh­men mit der Klick Apo­the­ke in Sel­bitz, die direkt an den Ver­sand­han­del angrenzt. Sie zeich­net sich durch freund­li­ches und kom­pe­ten­tes Fach­per­so­nal aus, das den Kun­den bei spe­zi­el­len Fra­gen zur Ver­fü­gung steht und Rezep­tu­ren erstellt. Die Unter­neh­men ste­hen für schlich­tes und ele­gan­tes Design, kom­bi­niert mit hoch­mo­der­ner Technologie.

Herr Ili­us äußer­te sich begei­stert zur Partnerschaft: