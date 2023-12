Einen 87:73 (46:33)-Arbeitssieg hol­te der BBC Bay­reuth heu­te Abend in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A gegen die zwei­te Mann­schaft von RASTA Vechta.

1.Viertel

Mit Shane Gat­ling, Selim Fofa­na, Mar­co Rahn, Esa Ahmad und Len­ny Liedt­ke star­te­te der BBC in das Heim­spiel gegen das jun­ge Team von RASTA Vech­ta II. Moritz Ple­scher war wegen einer Ver­let­zung aus dem Karls­ru­he-Spiel heu­te nicht dabei. Das Spiel star­te­te aus­ge­gli­chen, bei bei­den Teams war jedoch noch Sand im Getrie­be und es pas­sier­ten vie­le Feh­ler. Bay­reuth hat­te im ersten Abschnitt nur 29 Pro­zent Wurf­quo­te aus dem Feld, Vech­ta 40 Pro­zent. 13:13 stand es nach sie­ben Minu­ten. Dann zog der BBC auf 17:13 davon, mit 17:16 für die Gast­ge­ber ging es in die erste Vier­tel­pau­se. Es gab also noch deut­lich Luft nach oben.

2.Viertel

Shane Gat­ling setz­te zu Beginn des zwei­ten Vier­tels mit einem Drei­er zum 20:16 gleich mal ein Zei­chen für Bay­reuth. Nach einem wei­te­ren Gat­ling-Drei­er stand es 25:21. Vech­ta blieb jedoch dran, 26:27 aus Sicht der Gäste stand es nach 13 Minu­ten. Ein Korb­le­ger von Esa Ahmad und ein Dunk von Mari­os Gio­tis brach­ten den BBC mit 31:26 in Front. 33:28 stand es zur Mit­te des zwei­ten Vier­tels. Bay­reuth zog dann nach einem Korb­le­ger von Phil­ip Jalal­po­or auf 38:30 davon. Zwei Drei­er von Phil­ip Jalal­po­or brach­ten den BBC wei­ter mit 44:30 in Front. Der BBC-Kapi­tän lief jetzt rich­tig heiß. Mit 46:33 für die Gast­ge­ber ging es in die Halb­zeit­pau­se. Der BBC hat­te im zwei­ten Vier­tel deut­lich mehr Gas gegeben.

3.Viertel

Im drit­ten Abschnitt bau­te Bay­reuth die Füh­rung wei­ter aus. 53:35 stand es nach einem Tip-In und einem anschlie­ßen­den Korb­le­ger von Wes­ley Car­ver. 58:40 betrug der BBC-Vor­sprung nach 25 Minu­ten. Nach einem Korb­le­ger von Selim Fofa­na zum 61:40 stieg die Bay­reu­ther Füh­rung erst­mals auf über 20 Punk­te. Nach 27 Minu­ten stand es 63:43. Gegen Ende des Abschnit­tes kam Vech­ta noch­mal etwas näher auf 50:64 her­an, BBC-Head­coach Mla­den Dri­jen­cic erstick­te den auf­kom­men­den Spiel­fluss der Gäste mit einer Aus­zeit gleich im Keim. Mit 66:52 für Bay­reuth ging es schließ­lich in die Viertelpause.

4.Viertel

Mit einem Drei­er von Kevin Smit zum 55:66 gaben die Gäste zum Start des Schluss­vier­tels noch­mal ein Lebens­zei­chen. Kurz dar­auf stand es 70:57 für den BBC, Shane Gat­ling hat­te einen Sprung­wurf ver­senkt. Dann bau­te Bay­reuth die Füh­rung wie­der aus, 80:61 hieß es nach 35 Minu­ten. Der BBC hat­te die Par­tie jetzt vor der Schluss­pha­se im Griff und ver­wal­te­te den Sieg. Beim Stand von 83:66 zwei Minu­ten vor Spie­len­de nahm Mla­den Dri­jen­cic noch­mals eine Aus­zeit. Letzt­lich ende­te die Par­tie mit 87:73 für die Gast­ge­ber. Bay­reuth hat nach 13 Spie­len jetzt sie­ben Sie­ge und sechs Nie­der­la­gen auf dem Konto.

Die Spie­ler der Partie

Bester Wer­fer beim BBC war Aaron Car­ver mit 21 Punk­ten vor Shane Gat­ling mit 17 Zäh­lern. Bei den Rebounds war eben­falls Aaron Car­ver mit 15 abge­grif­fe­nen Bäl­len sou­ve­rän und hat­te damit ein “Dou­ble-Dou­ble” zu verbuchen.

Bei RASTA Vech­ta II traf mit Abstand Kaden Ander­son (27 Punk­te) am genaue­sten. Auch bei den Rebounds hat­te Ander­son mit sechs die Nase vorne.

Sta­ti­stik

BBC Bay­reuth: Shane Gat­ling (17 Punkte/​0 Fouls), Selim Fofa­na (5/2), Mar­co Rahn (10/3), Kri­sti­an Sjo­lund (3/2), Phil­ip Jalal­po­or (16/3), Esa Ahmad (4/2), Aaron Car­ver (21/2), Mari­os Gio­tis (4/1), Lou­is Naut­hon (0/1), Len­ny Liedt­ke (7/4);

RASTA Vech­ta II: Joshua Bon­ga (5 Punkte/​0 Fouls), Kaya Bay­ram (2/1), Noah Jänen (1/1), Luc van Sloo­ten (10/4), Jack Kay­il (2/3), Kevin Smit (16/1), Karl Büh­ner (3/3), Leon Okpa­ra (2/3), Linus Tret­tin (1/0), Wil­liam Yoakum (0/1), Kaden Ander­son (27/4), Roman Bedime (4/2);