In einem Mehr­par­tei­en­haus in Bucken­hof, geriet am Abend aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che ein Advents­kranz in Brand. Die Ein­satz­kräf­te waren schnell vor Ort. Dabei griff ein Poli­zist und der Kom­man­dant der FF Bucken­hof kur­zer­hand mit­tels Feu­er­lö­scher und einem Behäl­ter Was­ser ein. So beschränk­te sich der Scha­den auf den Holz­tisch auf dem das Gesteck stand. Ein Atem­schutz­trupp kon­trol­lier­te die Brand­stel­le mit einer Wär­me­bild­ka­me­ra und belüf­te­te die Woh­nung. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Kreis­brand­mei­ster (KBM) Seba­sti­an Weber