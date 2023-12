Julia Chi­li­an und Pas­cal Büschel sie­gen bei der Deut­schen Mei­ster­schaft im Hand­werk – Ger­man Craft Skills 2023 – Gro­ßer Erfolg für das Cobur­ger Handwerk

Die Medi­en­tech­no­lo­gin Julia Chi­li­an und der Elek­tro­ni­ker der Fach­rich­tung Ener­gie- und Gebäu­de­tech­nik, Pas­cal Büschel, bei­de aus Coburg, sind die besten Nach­wuchs­ge­sel­lin und der beste Nach­wuchs­ge­sel­le ihres Faches in Deutsch­land. Die Hand­wer­ke­rin und der Hand­wer­ker setz­ten sich bei der „Deut­schen Mei­ster­schaft im Hand­werk – Ger­man Craft Skills 2023“ in ihren Gewer­ken durch und wur­den jetzt im Ber­li­ner Con­gress Cen­ter als Deut­sche Mei­ste­rin und Deut­scher Mei­ster aus­ge­zeich­net. Die Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken ehrt die bei­den Bun­des­be­sten, ihre wei­te­ren Lan­des­sie­ger und die besten Gesel­lin­nen und Gesel­len auf Kam­mer­ebe­ne bei ihrer Abschluss­fei­er des Wett­be­werbs am 26. Janu­ar 2024 in Bamberg.

Die „Deut­sche Mei­ster­schaft im Hand­werk (DMH) – Ger­man Craft Skills“ ist der größ­te Berufs­wett­be­werb in Euro­pa. Ent­spre­chend stolz zeig­te sich der Prä­si­dent des Zen­tral­ver­bands des deut­schen Hand­werks (ZDH), der die Bun­des­fei­er im Ber­li­ner Con­gress Cen­ter aus­rich­te­te. „Die­se kom­men­de Gene­ra­ti­on jun­ger Fach­kräf­te macht greif­bar, wie viel Exzel­lenz im Hand­werk steckt: Mit viel Ehr­geiz und noch mehr Lei­den­schaft haben sie sich im Wett­be­werb unter den besten Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten ihres Aus­bil­dungs­jahr­gangs durch­ge­setzt“, gra­tu­lier­te Jörg Dittrich den Bun­des­sie­ge­rin­nen und Bun­des­sie­gern. „Beson­ders freut mich, dass nach den Pan­de­mie­jah­ren die Zahl der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer wie auch der auf allen Ebe­nen durch­ge­führ­ten Wett­be­wer­be wie­der steigt. Das zeigt das her­aus­ra­gen­de, größ­ten­teils ehren­amt­li­che Enga­ge­ment der Hand­werks­fa­mi­lie, das die­sen Wett­be­werb erst mög­lich macht. Dass wir den Höhe­punkt des Aus­bil­dungs­jah­res und die exzel­len­ten Lei­stun­gen der jun­gen Gene­ra­ti­on Hand­werk gemein­sam fei­ern kön­nen, hat ech­te Strahl­kraft: Denn gemein­sam zei­gen wir, dass Lei­stungs­be­reit­schaft, Ver­ant­wor­tung und Enga­ge­ment die gro­ße Büh­ne gehört!“

Per­sön­lich vor Ort gra­tu­lier­ten sei­tens der Hand­werks­kam­mer Vize­prä­si­dent Harald Satt­ler sowie Ulrich Schmitt, der an der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken für die Durch­füh­rung des Berufs­wett­be­werbs ver­ant­wort­lich ist. Bei­de zeig­ten sich stolz auf die Lei­stun­gen der Medi­en­tech­no­lo­gin und des Elek­tro­ni­kers aus Coburg. „Wir sind froh, solch groß­ar­ti­ge Hand­wer­ke­rin­nen und Hand­wer­ker in Ober­fran­ken zu haben. Sie sind nun Vor­bil­der für die näch­sten Gene­ra­tio­nen von Auszubildenden.“

Julia Chi­li­an wohnt in Groß­hei­rath und hat ihre Aus­bil­dung bei der Schrei­ner Coburg GmbH in Coburg absol­viert. Pas­cal Büschel aus Mee­der lern­te sei­nen Beruf bei Kirch­ner Elek­tro­tech­nik GmbH, eben­falls in Coburg. Neben den bei­den Bun­des­be­sten wur­de ein wei­te­rer Hand­wer­ker aus ober­fran­ken aus­ge­zeich­net. Jan Weiß aus Stamm­bach wur­de beim Bun­des­ent­scheid Drit­ter. Sei­ne Aus­bil­dung zum Anla­gen­me­cha­ni­ker für Sanitär‑, Hei­zungs- und Kli­ma­tech­nik absol­vier­te er bei der Otto Mün­zer Sohn GmbH & Co. KG in Schauenstein.

Die Ehrung aller Kam­mer­sie­ge­rin­nen und Kam­mer­sie­ger der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken, inklu­si­ve der Lan­des- und Bun­des­be­sten, fin­det am 26. Janu­ar 2024 bei der Abschluss­ver­an­stal­tung des dies­jäh­ri­gen Berufs­wett­be­werbs im Hegel­saal in Bam­berg statt.

Hin­ter­grund:

Die Deut­sche Mei­ster­schaft im Hand­werk (DMH) – Ger­man Craft Skills ist in Deutsch­land und Euro­pa ein­zig­ar­tig: In über 130 Gewer­ken mes­sen sich in bis zu vier auf­ein­an­der auf­bau­en­den Ebe­nen die besten Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten einer beruf­li­chen Aus­bil­dung. Das heißt: Mehr als 3.000 Jugend­li­che star­ten jedes Jahr deutsch­land­weit in den Wett­be­werb um den Bun­des­ti­tel in ihrem Gewerk.

Der Wett­be­werb steht unter der Schirm­herr­schaft von Bun­des­prä­si­den­ten Frank-Wal­ter Stein­mei­er. Aus­rich­ter sind der Zen­tral­ver­band des Deut­schen Hand­werks (ZDH) und die Stif­tung für Begab­ten­för­de­rung im Hand­werk. Dabei wer­den sie vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz (BMWK) unterstützt.