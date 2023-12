Für immer mehr Fami­li­en ist Demenz bei Ange­hö­ri­gen ein The­ma. Lei­der aber immer noch eins, über das „man nicht spricht“. Vie­le Fami­li­en zie­hen sich zurück und holen sich lei­der oft erst zu spät Bera­tung, Beglei­tung, Hil­fe und Unterstützung.

Die­sem Fakt wid­met sich im Raum Wun­sie­del die Loka­le Alli­anz für Men­schen mit (und ohne) Demenz. Das Bun­des­pro­gramm „Loka­le Alli­an­zen für Men­schen mit Demenz“ ist Teil der Natio­na­len Demenz­stra­te­gie, mit der die Bun­des­re­gie­rung die Lebens­si­tua­ti­on von Men­schen mit Demenz und ihren Ange­hö­ri­gen dau­er­haft ver­bes­sern will.

Die loka­len Alli­an­zen vor Ort sol­len dazu bei­tra­gen, dass Men­schen mit Demenz mög­lichst lan­ge im ver­trau­ten Umfeld blei­ben kön­nen, sozia­le Kon­tak­te pfle­gen und hal­ten und sich so, wie sie sind, in die Gemein­schaft ein­brin­gen können.

Neben vie­len wei­te­ren Ange­bo­ten im The­men­feld fin­det vom 15. bis 19. April 2024 die kosten­lo­se Semi­nar­rei­he „Hil­fe beim Hel­fen“ der Alz­hei­mer­ge­sell­schaft (feder­füh­rend Regio­nal­grup­pe Hof-Wun­sie­del e.V.) statt. Kurs­ort ist das Wun­sied­ler Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus, Brei­te Str. 4/6, 95632 Wun­sie­del.

Die Schu­lung wird von kom­pe­ten­ten Refe­ren­ten und Refe­ren­tin­nen mit fun­dier­ter Erfah­rung in der Betreu­ung und Pfle­ge von Men­schen mit Demenz durch­ge­führt. Die Semi­nar­rei­he rich­tet sich an pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge von Men­schen mit Demenz, aber auch all­ge­mein an dem The­ma inter­es­sier­te Per­so­nen. Sie ist für die Teil­neh­men­den kostenlos.

Die wesent­li­chen Zie­le der Semi­nar­rei­he sind:

– Sicher wer­den im Umgang mit Men­schen mit Demenz.

– Her­aus­for­dern­de Situa­tio­nen bes­ser bewältigen.

– Infor­ma­tio­nen über die Krank­heit Demenz vermitteln.

– Erkennt­nis­se über die recht­li­chen und finan­zi­el­len Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten vermitteln.

– Ent­la­stungs­an­ge­bo­te in der nähe­ren Umge­bung bekannt machen.

– Infor­mie­ren über Ansprech­part­ner für Hil­fe und Unterstützung.

– Sich mit ande­ren Betrof­fe­nen auszutauschen.

Die Schu­lung wird finan­zi­ell geför­dert durch die För­der­ge­mein­schaft der Kran­ken­kas­sen/-ver­bän­de in Bay­ern, AOK Bay­ern. Die Gesund­heits­kas­se. Die Schu­lungs­ko­sten wer­den bis dato von fol­gen­den Kran­ken­kas­sen refi­nan­ziert: AOK Bay­ern. Die Gesund­heits­kas­se, BAR­MER, Knapp­schaft, KKH.

In Wun­sie­del wird die Durch­füh­rung der Semi­nar­rei­he zusätz­lich unter­stützt durch die Loka­le Alli­anz für Men­schen mit Demenz im Raum Wun­sie­del mit Sitz im Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus, die dank der För­de­rung für Tagungs­ge­trän­ke und Imbiss sor­gen kann.

Die Semi­nar­rei­he fin­det an den fol­gen­den vier Tagen statt:

15.04.24, 16.04.24 und 18.4.24, je von 14 bis 18 Uhr und am Sams­tag, den 19.4.24 von 10 ‑14 Uhr

Eine Anmel­dung bis 31. März 2024 unter 09232/602 107 oder 09232/18 19 989 oder per Mail an mgh@​wunsiedel.​de ist notwendig.

Bei Fra­gen kön­nen sich Inter­es­sier­te an die genann­ten Tele­fon­num­mern wenden.