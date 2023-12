Weih­nachts­got­tes­dienst am 24.12.23 um 16.00 Uhr auf dem Pfer­de­hof Haidmühle

Weih­nach­ten und Tru­bel sind unse­re All­tags­be­glei­ter in die­sen Tagen. Es ist Dun­kel um uns her­um, nicht nur in der Natur, son­dern auch in unse­rer Welt. Irgend­wie scheint dann so ein schö­nes Weih­nachts­fest nicht so recht zu pas­sen. Dabei ist Weih­nacht vom Ursprung alles ande­re als roman­tisch ver­träumt. In einem Stall gebo­ren zu wer­den war auch damals abso­lut unüb­lich. Es geht um die­sen Jesus Chri­stus, sei­ne Geburt und genau das wird das The­ma für den Weih­nachts­got­tes­dienst 23 der evan­ge­lisch metho­di­sti­schen Kir­che sein. Wie die letz­ten Jah­re, wird auch die­ser Weih­nachts­got­tes­dienst in einer Reit­hal­le, mit Ker­zen gemein­sa­men Gesang und vie­len wei­te­ren krea­ti­ven Ideen statt­fin­den, wozu wir alle ganz herz­lich ein­ge­la­den. Wir als EmK laden dar­um ganz herz­lich zum Weih­nachts­got­tes­dienst am 24.12.23 um 16.00 Uhr auf den Pfer­de­hof Haid­müh­le in Peg­nitz ein. Die Besu­cher bit­ten wir, sich warm anzu­zie­hen und even­tu­ell Decken mit­zu­brin­gen, da die Reit­hal­le nicht beheizt ist. Für alle die ger­ne aus Peg­nitz mit­ge­nom­men wer­den wol­len, fährt ein Klein­bus ab 15,30 vom Park­platz vor dem Wies­w­ey­er in Peg­nitz ab. Anmel­den für eine Mit­nah­me, kann man sich auf unse­rer Home­page: www.emk-pegnitz.de/general‑3 anmelden.

Die Evan­ge­lisch metho­di­sti­sche Kir­che ist eine evan­ge­li­sche Frei­kir­che die sich welt­weit als pro­te­stan­ti­sche Kir­che for­miert hat. Die EmK ist Mit­glied der evan­ge­li­schen Alli­anz und eben­so im Arbeits­kreis christ­li­cher Kir­chen orga­ni­siert. Neben den Got­tes­dien­sten im Domi­no, laden wir auch zu unse­ren Haus­krei­sen, sowie Kin­der­grup­pen und vie­len wei­te­ren Ange­bo­ten ein. Bei Inter­es­se kön­nen Sie uns im Gemein­de­bü­ro kon­tak­tie­ren. Tel.:09241–3583