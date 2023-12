Es weih­nach­tet – auch am Land­rats­amt Lich­ten­fels. Auf dem Vor­platz des Land­rats­am­tes steht ein Weih­nachts­baum und sorgt für eine besinn­li­che Advents­stim­mung. Der gefloch­te­ne Baum­schmuck, den Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Berufs­fach­schu­le für Flecht­werk­ge­stal­tung in Pri­vat­in­itia­ti­ve ent­wor­fen und gefer­tigt haben, stellt auch die­ses Jahr wie­der ein High­light dar. Ein beson­de­rer Dank gilt der Fami­lie Fischer-Feick aus Red­witz an der Rodach, wel­che die präch­ti­ge Nord­mann­tan­ne groß­zü­gi­ger­wei­se gespen­det hat.